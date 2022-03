5 ZNAKOVA NA KOJE NIKAD NE BISTE POMISLILI ODAJU NATROSEČNU INTELIGENCIJU: Ako se prepoznajete, čestitamo!

Pogledajte koji to znaci odaju da ste natprosečno inteligentni!

Izvor: Milan Ilic Photographer/Shutterstock.com

Inteligencija se ne prepoznaje samo po tome šta sve znate, već i po tome kojom brzinom pamtite nove infromacije. Pored zvaničnih testova inteligencije koji postoje, i neke navike i ponašanja mogu da otkriju da ste natprosečno inteligentni.

Anksiozni ste

Teško da biste ikada pomislili da anksioznost u bilo kom kontekstu može da bude nešto pozitivno, ali tako je. Psihijatar Džeremi Koplan analizirao je pacijente koji imaju anksiozne poremećaje i otkrio da su oni sa izraženijim simptomima imali veći IQ skor u odnosu na one sa blažim simptomima.

Takođe, i jedno istraživanje u Izraelu je pokazalo da su anksiozni ljudi najfokusiraniji i najefikasniji u obavljanju zadatih zadataka.

Rano ste počeli da čitate

Britanska studija u kojoj je učestvovalo 2.000 parova identičnih blizanaca, utvrdila je da, bez obzira na identične gene, deca koja su ranije počela da čitaju imaju viši IQ u odnosu na svoje blizance.

Čini se da je logično objašnjenje za to da su deca počela ranije da čitaju jer su pametnija, ali to nije slučaj. Istraživači su došli do zaključka da je rano čitanje zapravo imalo uticaj na razvoj deteta – učinilo ga je pametnijim.

Levoruki ste

Jedna mala studija je pokazala da je levorukost povezana sa drugačijim načinom razmišljanja, posebno kod muškaraca. Levoruke osobe imaju jedinstvenu sposobnost da iskombinuju dva potpuno nepovezana objekta tako da to ima smisla, a to je znak visoke inteligencije, pokazalo je istraživanje.

Učili ste da svirate neki muzički instrument

Brojne naučne studije su dokazale da časovi sviranja nekog muzičkog instrumenta poboljšavaju verbalnu inteligenciju kod dece, kao i funkcije koje su ključne za fokus i samokontrolu.

Duhoviti ste

Istraživanja su pokazala jaku vezu između smisla za humor i natprosečne inteligencije, odnosno verbalne inteligencije i apstraktnog razmišljanja. Drugim rečima, izgleda da ne možete da budete naročito duhoviti ako niste oštroumni.