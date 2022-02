7 OD 10 LJUDI NE MOŽE DA POGODI KO JE MAJKA DETETA NA SLICI: Odgovor otkriva inteligenciju, ali i još neke osobine!

Zanimljiv psihološki test kruži društvenim mrežama – pogledajte sliku, odgovorite ko je majka deteta na ilustraciji i saznajte šta vaš odgovor govori o vama!

Izvor: tipsandcrafts.com/Printscreen

Različiti psihološki testovi koji se s vremene na vreme pojavljuju na društvenim mrežama možda nisu sasvim tačni, ali su veoma zanimljivi. Jedan od aktuelnih je test koji otkriva detalje o vašoj ličnosti, a sve nakon što odgovorite ko je majka deteta sa slike.

Na ilustraciji se vidi dete koje se na podu igra, kao i dve žene koje sede jedna naspram druge. One su na ilustraciji obeležene brojevima jedan i dva, a evo šta vaš odgovor otkriva.

Ako mislite da je majka deteta žena pod brojem dva:

Vi ste kreativni i imate neverovatnu maštu. Umete da saslušate druge i da im date dobar savet, veoma ste osećajni, ali ste i vrlo profesionalni u obavljanju svog posla.

Uvek naporno radite i cenite novac, i iako vam to nije najvažnija stvar na svetu, mislite da novac ipak olakšava život. Razlog za takav stav je najverovatnije što ste za sve do sada morali dobro da se pomučite.

Sedam od deset ljudi smatra da je žena sa desne strane majka deteta na slici, ali to je pogrešan odgovor.

Ako je vaš odgovor žena broj jedan:

Vi ste veoma uporna osoba, uvek tragate za istinom i ne plašite se ničega. Na sve uvek gledate pozitivno, ne plašite se promene ni rizika. Ne volite da mešate posao i lične veze, ali ste uvek okruženi ljudima koji vas vole.

Uglavnom analizirate svaki detalj i baš to je možda razlog zašto smatrate da je žena sa leve strane majka deteta. To jeste tačan odgovor, koji da samo oko 30 odsto ljudi, a to znači i da ste veoma inteligentni.

Inače, ono što odaje da je žena pod brojem jedan majka deteta je to što je dete okrenuto ka njoj. Deca se uglavnom igraju tako da su okrenuta majci, kako bi u svakom trenutku znala da je mama tu, da mogu nešto da je pitaju ili joj pokažu.