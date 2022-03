4 ZNAKA HOROSKOPA KOJI IMAJU KRATKE ŽIVCE: Pravi su "nervčici", neće da izbroje do 10, a poslednji to radi i BEZ RAZLOGA

U nastavku saznajte koji horoskopski znaci mogu lako da se iznerviraju.

Izvor: YouTube/Movieclips Classic Trailers

Svaki znak horoskopa ima i pozitivne i negativne osobine koje čine karakter. Neki od njih imaju slab nervni sistem, o čemu svedoči njihova nesposobnost da tiho broje do 10 i da se smire u najstresnijim trenucima.

Mnogi od nas jednostavno imaju "kratke živce" i koliko god se trudili da ih kontrolišemo, ne uspeva nam. Ipak, u tome glavnu ulogu imaju četiri horoskopska znaka:

Evo koji su:

Ovan

Ovan je definitivno najagresivniji od svih znakova zodijaka jer njime prosto vlada bog rata - Mars. Predstavnici ovog znaka ne slušaju argumente drugih ljudi i često ne mogu da se kontrolišu. Imaju brz temperament i ne mogu dugo da se smire. Ova osoba se prvo brine o sebi, a takvima je teško da prave kompromise, posebno jer retko kada priznaju svoje greške.

Lav

Gledajući predstavnike ovog horoskopskog znaka, može se doći do zaključka da ako im niko ne smeta, onda uopšte nisu toliko agresivni. Odnosno, neće ući u sukob bez dobrog razloga. U većini slučajeva, Lava uopšte ne zanima šta se dešava oko njega. Za ovog čoveka, glavna stvar je da ostane na svom tronu i bude kralj "džungle". Ako neko pokuša da umanji njegov autoritet ili da mu oduzme titulu, ova osoba će je odmah "uzeti na zub". Lavovi se retko uključuju u svađe i ne vole da se svađaju, ali su veoma osvetoljubivi i neprijatni kada ih neko isprovocira.

Strelac

Strelac pokušava da pogodi svoju metu i ne voli kada mu neko ne dozvoljava da postigne ono što želi. To ga čini izuzetno agresivnim. Predstavnici ovog znaka imaju veoma visoko mišljenje o sebi, pa smaim tim retko prave kompromise i teško mogu da broje do 10 ako ih neko iznervira. Strelac je vatreni znak, što govori o njegovom karakteru jake volje, ali mu očigledno nedostaje takta. Ako ga uznemirite, on će brzo okrenuti svu svoju moćnu energiju protiv vas.

Ribe

Ribe su osetljive, često doživljavaju unutrašnju napetost i neobjašnjivu anksioznost. U kritičnim situacijama ne znaju da zadrže samokontrolu, lako gube kontrolu nad svojim emocijama i ponašanjem. Njihove promene raspoloženja čedsto prkose objašnjenju. Ribe su svesne svojih slabosti, ali ne čine ništa da promene situaciju.