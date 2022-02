HTELA SAM ESTETSKU KOREKCIJU, A SAZNALA SAM DA IMAM TUMOR! Ispovest Jelene Jevremović - "Malo je da same pipate grudi"

Pevačica Jelena Jevremović otvoreno je govorila o tumoru na dojci, koji je nastao nakon stresnog životnog perioda, zbog čega želi da apeluje na sve žene da idu redovno na preglede grudi.

"Otišla sam na konsultaciju o estetskoj korekciji grudi i saznala da imam promenu na levoj dojci", glasila je jedna rečenica u objavi kojom se 13. decembra 2021. godine svojim pratiocima, a naročito ženama, obratila pevačica Jelena Jevremović.

Tada je naglasila da ne želi da njene reči zvuče kao patetika, da ne želi nikakvo sažaljenje, već da ima cilj da apeluje na sve žene da idu na redovne preglede grudi, kao i da "nije dovoljno da "pipamo" grudi i laički tvrdimo kako je tu sve u redu".

Ovoga puta, Jelena je u emisiji "RTS ordinacija" otvoreno govorila o operaciji tumora na dojci i tom prilikom priznala da se opametila tek kada je napunila 40 godina, odnosno prošle godine.

"Imala sam jako stresan period i mogu da kažem da mi je stres srednje ime od kad sam se rodila i onda je došao neki period kada je on bio toliko učestao, u toliko velikoj meri, negde tamo od 2017. godine, kada sam imala privatne probleme - od smrti oca, pa još nekih drugih stvari...", rekla je Jelena aludirajući na razvod i stresne okolnosti u vezi sa njim.

"Bio je jako težak period, bilo je ili pukovnik ili pokojnik. Jedva sam izgurala to sa svom svojom energijom i snagom. Nekako, dok je sve to trajalo, ja sam sve držala, meni nije bilo ništa, a kad sam se opustila i kada sam konačno dovela i život i sebe u red, onda je počelo sve živo da me napada - od svih mogućih prehlada, problema s kičmom, dok nije na kraju došlo i do problema sa dojkom, odnosno do tumora", objasnila je Jelena.

Pevačica je istakla da redovno ide na preglede i vodi računa o svom zdravlju, ali grudi su uvek bile poslednje na listi, zbog čega ih je zanemarila.

"Jedino na svom telu zbog čega nisam odlazila redovno na preglede su zapravo grudi. Odlazila sam redovno i na ginekološke preglede, vadila krv i bavim se sportom. Treniram tri do pet puta nedeljno, ali grudi nisam uopšte pregledala", ispričala je prevačica.

"Nekako, kao da ih nemam, mislim. A imala sam svoje velike, prirodno jako velike grudi koje su dolazile sve više i više do izražaja. Ostajale bi velike posle svakog porođaja i bile su nesrazmerne i ja uopšte nisam otišla na pregled grudi, nego sam otišla na konsultaciju za smanjivanje mojih grudi", navela je pevačica.

"Ja sam se prvi put usudila da odem da pričam sa nekim o tome i odem kod Igora Georgijeva, mog prijatelja, doktora koji me je pregledao i rekao da će raditi tu rekonstrukciju, da mi se smanje. Desna mi je bila bukvalno za broj i po veća nego leva i to je bila već toliko vidljiva razlika da je meni počelo jako da smeta", otkrila je i dodala da joj je to sve pravilo problem sa kičmom.

"Otišla sam kod lekara i kad sam uradila sve propratne preglede, vađenje krvi, EKG i ostalo, otišla sam na ultrazvuk i onda su mi našli promenu na levoj dojci. I meni se taj jedan odlazak, tako lepršav, na razgovor o nečemu što bi trebalo da bude ispravka ili sređivanje tela, nešto u vezi sa estetikom, pretvorio u dramu", objasnila je Jelena.

Pevačica je istakla da su u joj u jednom trenutku života prolazile najgore misli.

"Mi, žene sa prirodno velikim grudima, ne možemo toliko često da napipamo promenu, a ja sam često pipala grudi. Ja osećam kada sam npr. u ciklusu, osećam kad postoji žiganje, pa onda mislim da mi je možda od treninga... Osećala sam neku neprijatnost ali ništa nisam pod rukom osećala", ističe ona koja se vodila mislima da je sve povezano sa ciklusom i hormonima.

"Međutim, kad su oni to meni rekli, ja sam se zgranula. Saznala sam krajem novembra i razgovarala sa doktorima o operaciji koja je trebalo da bude početkom decembra, kad se to i dogodilo. Znači, sve je to bilo u vrlo kratkom periodu. Onda sam otišla na onkologiju i bila sam na mamografiji, a pre toga na ultrazvuku na kome je i uočena promena", objasnila je.

"To je bilo oko 11 milimetara sa 6. Znači, nije to bila neka velika promena, ali je postojala, i na mamografiji je nije bilo i to je bila sreća zato što su rekli da je to onda verovatno benigno. Sumnjalo se na cistu, na ovo na ono, ali je definitivno na kraju bio tumor. Najteži momenat je bilo čekanje histopatološkog nalaza", podsetila je da se on ipak čeka nešto duže, jer niko nije 100 odsto siguran dok se ne uradi analiza tkiva.

Fokus joj je bio na tome da se to izvadi, a operacija je trajala šest sati.

"Odmah je rađena i rekonstrukcija, odnosno smanjenje i desne dojke, zato što mi je leva po prirodi bila mnogo manja, a iz nje mi je vađen tumor i onda je izvađeno dosta tkiva i jednostavno kad sam već na stolu i ležim, da se to uradi kako treba", rekla je Jelena.

Operacija je rađena u totalnoj anesteziji, a bilo je i pratećih situacija.

"Izgubila sam dosta krvi pa mi je hemoglobin pao, pa su usledile vrtoglavice... Ne pričam ja sad o oporavku, to ne možeš da se pomeriš. Ja ne znam stvarno kako ove devojke, moram da kažem da mislim na ove koje se operišu stalno, one su veoma hrabre ili se navuku na to. Ja ne znam kako to mogu jer ovo stvarno boli", priznala je pevačica.

Iz totalne anestezije u trajanju od 6 sati izlazi se sutradan iz bolnice, a žena u prvom periodu mora da živi sa drenovima.

"Bila sam bleda, i sad pomalo. Moraš da imaš nekog kod sebe ko će da te podigne, ali iz posebnog položaja da te podigne. Znači nema pomeranja ruku uopšte, nego tebi mora neko da stavi ruku pod tebe pa da te digne, da te odvede, da te pridržava, jer meni se mantalo non stop, a i inače imam problem sa niskim pritiskom i onda me je ovo samo još dokusurilo. Ipak, najgore je prošlo i to je najvažnije", zaključila je pevačica.

Jelena je ispričala i da je sve to uticalo da počne drugim ženama da ukazuje na važnost pregleda.

"To je iskustvo koje je mene probudilo, razdrmalo me je i onda sam odlučila da na svojoj Instagram stranici prosto napišem apel za devojke, jer da nisam otišla tada i da nisam otišla iz te namere, ko zna kad bih otišla. A pazite, mene je pratila temperatura 37.4 šest meseci i niko nije znao šta mi je. Išla sam čak i da se testiram na koksaki, svojevoljno, zato što sam čitala o tome, a zamarala sam se. Radila sam sve moguće tumor markere, vadila krv... Sve moguće analize, samo nisam otišla grudi da proverim", rekla je Jevremovićeva.