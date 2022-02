PRILAZE JOJ MLADI MOMCI, PA SE ŠOKIRAJU KAD ČUJU KOLIKO IMA GODINA: Andrea je prava BOMBA, a jedno joj baš smeta!

Andrea u šestoj deceniji izgleda kao milion dolara, a sve zahvaljujući neverovatnoj posvećenosti treninzima!

Izvor: Instagram/Screenshot/andrea__sunshinee

Andrea Sanšajn (53) iz Londona u šestoj deceniji je zgodna i neverovatno zategnuta, a za to naporno trenira. Ova superfit baka trenira i do osam sati dnevno, a najmanje po tri sata, a to se i te kako vidi po njenom izgledu.

Veoma je posvećena treningu, koji počinje tako što radi sat vremena kario treninga, a zatim sledi trening snage sa tegovima, što Andrea obožava i poredi sa "posetom Diznilendu".

Zahvaljujući svom fit i mladolikom izgledu, muškarci joj stalno prilaze, i to mnogo mlađi od nje.

"Mladi momci vole zrele žene koje dobro izgledaju, tako da mi se stalno nabacuju. Ima ih svih uzrasta, čak i nekih mlađih od 25 godina, ali uglavom mi prilaze muškarci starosti od 30 do 35", priznaje Andrea, koja je inače lični trener i trener atletike.

Iako vrlo privlači pažnju muškaraca, kaže da to ne voli.

"Ne volim da me neko prekida dok vežbam. Ljudi me zovu zver, ne smeta mi ni da me zovu fitnes baka – ja sam u najboljoj formi i veoma sam zdrava. Postoji stigma da žene kada dođu u određene godine treba da se posvete samo kući i porodici. Ja verujem da je moguće raditi oboje", kaže ova zgodna dama, koja je inače holandsko-brazilskog porekla.

Osim što posvećeno trenira, Andrea vodi računa i o ishrani. Svakodnevno jede brokoli, a ishrana joj se inače zasniva na povrću i proteinima. Takođe, ne koristi so i ulje u kuvanju.

Pogledajte i Andreine fotografije iz teretane: