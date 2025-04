Preminula zvijezda benda "Judas Priest": Smrt se krila mjesec dana, fanovi u šoku

Svijet se oprašta od legendarnog bubnjara Les Binksa, koji je bio član kultne britanske hevi metal grupe Judas Priest.

Izvor: printscreen/youtube/Tiago Murray

Muzički svijet se oprostio od Lesa Binksa, slavnog bubnjara koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji hevi metala kao član kultnog britanskog benda "Judas Priest".

Binks je preminuo u 73. godini života, a vijest o njegovoj smrti, iako se dogodila 15. marta, bend je zvanično podijelio tek sada, što je izazvalo šok i nevjericu među fanovima.

Njegovo umijeće za bubnjevima i doprinos albumima poput "Stained Class" i "Killing Machine" ostavili su dubok uticaj na žanr i inspirisali generacije muzičara, a njegove kolege oprostile su se od njega potresnim riječima:

"Duboko smo ožalošćeni zbog Lesove smrti i šaljemo ljubav njegovoj porodici, prijateljima i fanovima. Njegovo čuveno sviranje bubnjeva bilo je vrhunsko, pokazivao je svoje jedinstvene tehnike, osjećaj, stil i preciznost. Hvala ti, Les. Tvoja zaostavština će živeti zauvijek", piše u saopštenju benda.

Inače, legendarni bubnjar uvršten je u "Rock and Roll Hall of Fame" kao član pomenutog hevi metal sastava. Nastupao je na toj ceremoniji 2022. godine. Bio je to njegov prvi nastup sa bendom nakon 43 godine.