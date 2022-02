Influenserka se našla na meti ozbiljnih kritika samo zato što je reklamirala seks igračku - neki je optužuju i da vara dečka!

Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london

Influenserka po imenu Neli London otkrila da je izgubila 2.000 pratilaca na Instagramu samo zato što je reklamirala seks igračku!

Neli je na Instagram storiju reklamirala jednu seks igračku namenjenu ženama, nakon čega ju je više od 2.000 ljudi "otpratilo" sa te društvene mreže, a ona smatra da je to dokaz da još uvek postoji stigma kada je reč o ženskoj seksualnosti.

Ne samo što su neki ljudi odlučili da prestanu da je prate, već su joj neki slali i poruke u kojima su je kritikovali zbog toga što je uradila, a jedna od poruka je glasila: "Ti imaš muškarca!!!".

"Hajde da počnemo od ove zabavne poruke, zato što imam muškarca, seks igračka odjednom nije OK? Hm, nisam baš sigurna", odgovorila je Neli.

Jedna od kritika koje su joj uputili glasila je "ovo je previše informacija", na šta je influenserka poručila. "Standardno, mislim da nije bilo naročiti eksplicitno, ali okej".

"Mislila sam da imaš više dostojanstva, šta ako neko dete ovo vidi? Otpraćena si", poručila joj je jedna dama, dok je Neli odgovorila: "Neću čak ni da ulazim u to koliko je čudna cela ideja ’pomisli na decu’ jer, molim vas".

Vidi opis INFLUENSERKA NA STUBU SRAMA ZBOG MASTURBACIJE, OGLASILA SE PORUKOM: Vređali je, ona odbrusila - "da razjasnimo nešto"... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/_nelly_london Br. slika: 11 11 / 11

Influenserka koja na svom nalogu promoviše ljubav prema sopstvenom telu, kako god da ono izgleda, kaže da je dobila i pregršt poruka u kojima je optužuju da vara svog partnera zato što koristi seks igračku, a to ju je navelo i da razjasni neke stvari na svom nalogu porukom.

"Danas me je otpratilo 2.062 ljudi zato što sam pričala o masturbaciji na svom storiju. Neću lagati da me to ne dotiče, ali to je dokaz da još uvek moramo da radimo na tome da se seksualno zadovoljstvo ne doživljava kao nešto sramotno. Da budemo jasni, masturbacija je: nešto što radiš pod svojim uslovima, zdravo je, podstiče spavanje, smanjuje stres, pomaže da bolje razumete svoje telo.

Masturbacija nije: varanje partenra, nešto čega treba da se stidite, prljava, opasna", poručila je.