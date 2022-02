VODITELJKA ZA 2 MESECA STESALA TELO, SAD IMA 61 KG! Autofagija nije pomogla, ali jedan TRIK UJUTRU i UVEČE uvek pali!

Kako je voditeljka Natalija Mlosavljević oslabila sedam kilograma...

Proleće kuca na vrata, uskoro će i leto, a dame već počinju da se interesuju za najnovije dijetalne režime i programe koji će im pomoći da se reše suvišnih kilograma. Svoju "muku" sa mršavljenjem je prebrinula voditeljka televizije K1, Natalija Milosavljević, koja je za dva meseca doterala liniju! Voditeljka, koja je nekada imala 68 kg, za 60 dana je istopila sedam kilograma, a kako kaže, najveći izazov bio je da se odrekne testa...

"Slatkiše sam izbacila, zapravo mi se ugasila ona neopisiva želja za šećerom, kada ga jedete i ne možete da se zaustavite. Sada kada mi organizam traži kolač, ja ga naručim, ali ga retko pojedem do kraja, već pola. Isto tako mi je bilo teško da se odreknem hleba. Bila sam baš 'hlebadžija', a sada se ne sećam kada sam ga poslednji put kupila, kao što ne pamtim ni kada sam ušla u pekaru", ispričala je voditeljka za "Hit Informer".

Pogledajte kako je nakad izgledala, a kako sada izgleda...

Otkrila je i da nikada nije pokušavala da drži dijete jer je bila svesna da joj nedostaje upornost. Znala je da mora nešto da promeni i svojoj rutini i organizaciji života. Probala je čak i autofagiju, ali ni taj pokušaj nije prošao slavno...

"Krenula sam da držim autofagiju, međutim, prvom prilikom kad sam zaglavila na poslu, nisam stigla da jedem do 18 časova... To mi je donelo neke rezultate, ali ništa dok nisam probušila kašiku! Prepolovila sam količinu hrane po obroku. Onda mi se tokom leta smanjio apetit, a povećala sam unos tečnosti, što mi je išlo naruku. Na odmoru od sedam dana izbacila sam sve obroke osim kasnog ručka, po povratku sa plaže. I tada sam shvatila da mi je to dovoljno! Umesto grickalica ubacila sam zdravu užinu, bademe i lešnike, koje jedem kad zagusti i to je bilo dovoljno da se kilogrami skidaju. Jedem sve, samo onoliko koliko može da stane u šaku, to je moja mera", objašnjava Natalija.

Iako je za dva meseca sasvim lepo stesala figuru, voditeljka kaže da još nije završila sa mršavljenjem, po njoj još ima da "skine".

"Skinula sam otprilike sedam kilograma za dva meseca, a planiram do leta još pet da smaknem. Polako i pametno mršavim", kaže i dodaje i da redovno vežba: "Treniranje je u mojim godinama obavezno! Imam trenera koji sa mnom, uz kardio, radi i ostale vežbe za kondiciju, i to pomoću elektrostimulacije mišića. Treninzi traju pola sata, a učinak je kao da ste u teretani bili sat i više!"

Voditeljka je za domaće medije otkrila i kako uzgleda jedan njen dan, šta je to što pojede, a najvfažniji su "triovi" koje praktikue ujutru i uveče!

NATALIJIN JELOVNIK

Doručak: Šaka ovsenih pahuljica sa komadićima banane u jogurtu.

Ručak: Rižoto sa morskim plodovima i mnogo salate.

Večera: Samo poljupci sa voljenom osobom.

TRIK SAVET: Dan počnite mlakom vodom sa malo limuna. Vežbajte ujutro pre doručka.