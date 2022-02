NIJE ME SRAMOTA, SLOBODNO ME SNIMAJTE! Devojka (18) na ulici PRODAJE NEVINOST, slošiće vam se kad čujete zašto!

Snimak devojke koja na ulici nudi svoju nevinost isplivao je na društvene mreže, a u nastavku saznajte zašto je to uradila.

Izvor: TikTok/screenshot/justiciaecuador

Portorikansi reper Bad Bunny, odnosno Loš zeka, najavio je novu turneju, a koliko su njegove obožavateljke lude za njim, dokazuje i potez jedne osamnaestogodišnjakinje. Ovaj reper svoju turneju započinje u Orlandu početkom avgusta, a u Ekvador stiže sredinom novembra.

Već sada hiljade fanova ovog repera pokušava na sve načine da dođe do ulaznica, a jedna devojka je definitivno prešla granicu.

Naime, ona je izašla na ulicu, zaustavljala automobile i nudila svoju nevinost onome ko joj omogući da vidi i uživo sluša svog omiljenog repera. Ipak, jedan čovek iz Guajakila u Ekvadoru odlučio je da snimi osamnaestogodišnjakinju koja je otkrila razlog ovog njenog poteza.

Kako kaže, tako je odlučila jer njeni roditelji ne žele da joj kupe kartu i ispune želju.

"Spremna sam na bilo šta, velika sam obožavateljka Bad Bunny-ja. Želim svoju ulaznicu odmah do bine i želim da ga upoznam", rekla je ona i jasno stavila do znanja da joj je mrsko da radi kako bi sama priuštila novac za kartu.

"I, da, zaista sam devica. I, ne, ne smeta mi što me snimate. Svejedno mi je, nije me sram", rekla je ona nepoznatom muškarcu a potom ga upitala "da li on želi da joj bude prvi".

Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu: