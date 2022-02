IMA 31 GODINU I JOŠ UVEK JE NEVIN, A JEDNA STVAR GA NAJVIŠE BRINE: Očajni muškarac zatražio pomoć!

Muškarac otkrio zašto je u 31. godini i dalje devica i šta ga najviše brine, pa zatražio pomoć...

Izvor: CHAjAMP/Shutterstock.com

S obzirom na to da danas veoma mladi stupaju u seksualne odnose, zaista je iznenađenje kada se pojavi neko ko je prešao dvadesetu i još uvek je nevin, a da i ne pominjemo kada već zagazi u tridesete. Ipak, iako to nije uobičajeno, daleko od toga da ljudi nisu imali seks toga treba da se stide.

Jedan muškarac (31), međutim, vrlo je nesiguran u sebe, zbog toga što je još uvek nevin, pa je objasnio šta ga brine i zatražio je savet od psihoterapeutkinje Didre Sanders.

"Moj polni organ me sprečava da nađem ljubav. Siguran sam da nešto nije u redu sa njim, prepun je vena i kožica nije kako treba. To me toliko opterećuje da do 31. godine još uvek nisam ni poljubio ženu, a kamoli imao seksualnu vezu. Izgledam pristojno i imam dobru ličnost, žene se zanimaju za mene. Ali, čim upoznam nekoga ko mi se dopada i pomislim da je pozovem na sastanak, setim se svog deformisanog penisa i to me obeshrabri.

Znam da će se svaka žena koja ga vidi početi da se smeje ili da će je to odbiti. Da li treba da idem kod lekara?", upitao je ovaj momak.

Psihoterapeutkinja Didre poručila mu je da bude uporan i da će već naći devojku za sebe.

"Ako pitate 1.000 žena, naići ćete na onu koja misli da su penisi lepi. Najvažniji je muškarac i šta on radi sa svojim polnim organom. Normalno je da imate vene na penisu, to ne treba da vas opterećuje. Što se tiče toga da ne možete da povučete kožicu, moguće je da imate stanje koje se zove fimoza, koje se može lečiti vežbama istezanja ili obrezivanjem, ali posetite lekara da biste dobili više informacija o tome", posavetovala mu je.