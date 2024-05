Glavnokomandujući Oružanih snaga ukrajnske vojske Aleksandar Sirski potvrdio je da je ukrajinska vojska prešla na nove granice zapadno od Berdičeva, Semenivke i Novomihajlivke

Izvor: Kurir/ Profimedia

Ruske trupe napadaju duž cijele linije fronta i u nekim oblastima imaju taktičke uspjehe.

Ovo je saopštio glavnokomandujući Oružanih snaga ukajinske vojske Aleksandar Sirski.

Prema njegovim riječima, situacija u ratnoj zoni je dinamična.

„Dolazi do dinamičke promjene situacije, pojedini položaji menjaju ruke nekoliko puta u toku dana, što dovodi do dvosmislenog razumevanja situacije“, objasnio je glavnokomandujući VS.

Odbrambene snage su se povukle zapadno od Berdičeva, Semenivke i Novomihajlovke Najteža situacija je na Pokrovskom i Kurahovskom pravcu. Žestoke borbe se nastavljaju.

Ovdje su Rusi rasporedili do četiri brigade i pokušavaju da razviju ofanzivu zapadno od Avdijevke i Marije. Ovako okupatori žele da se probiju do Pokrovska i Kurahova.

"Jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine, čuvajući živote i zdravlje naših branilaca, preselile su se na nove granice zapadno od Berdičeva, Semenivke i Novomihajlivke“, rekao je Sirski.

Glavnokomandujući Oružanih snaga tvrdi da i pored određenih taktičkih uspeha Rusa, oni nemaju operativnu prednost.

Šta se dešava na prvim linijama fronta. Sirski je rekao da Rusi pokušavaju da preuzmu stratešku inicijativu i probiju liniju. Stoga su svoje napore koncentrisali u nekoliko pravaca, stvarajući značajnu prednost u snagama i sredstvima.

U oblasti Luganska, neprijatelj pokušava da iskoristi svoju prednost u vazduhu, projektilima i broju artiljerijske municije.

Rusi su svoje glavne napore koncentrisali na kupjanski pravac. Neprijatelj je imao delimičan uspeh u oblasti sela Stelmakhivka i Berestov. Međutim, tvrdi Sirski, ukrajinska vojska je to sprečila.

Na Novopavlovskom pravcu, neprijatelj pokušava da napreduje u oblasti Staromjorski, na Orihivskom - u oblasti Robotini i Verbovoj.

U Hersonskoj oblasti, ruski vojnici ne prestaju da pokušavaju da nokautiraju naše trupe iz Krinika.

“Neprijatelj nema uspjeha ni u jednom pravcu. Štaviše, u pravcu Hersona naše jedinice su uspjele da napreduju u rejonu Veletenskog i uspostave kontrolu nad ostrvom Nestriga“, kaže Sirski.

On je dodao da su Odbrambene snage uspjele da poboljšaju svoju taktičku poziciju u rejonu Sinkivka (smer Kupian) i šumarstva Serebrjan (smer Liman).

Institut za proučavanje rata ne isključuje da ruske trupe u narednim nedeljama mogu postići taktičke dobitke, dok Ukrajina čeka pomoć SAD.

Međutim, primjećuju da je malo vjerovatno da će Rusi savladati ukrajinsku odbranu.

Istovremeno, ISV vjeruje da će odbrambene snage Ukrajine biti u stanju da stabilizuju liniju fronta u narednim mjesecima i započnu ograničene kontraofanzivne operacije krajem 2024. ili početkom 2025. godine.