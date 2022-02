PORUČILA HRANU, PA ONDA DOBILA NEOČEKIVANU PORUKU: Sve objavila na Tviteru, a reakcija žena je ŠOK - ni ona ne veruje!

Devojka podelila iskustvo sa dostavljačem hrane, pa izazvala neviđenu raspravu!

Izvor: Twitter/Screenshot/shannoncharnick

Šenon Černik poručila je hranu, a kada joj je dostavljač doneo porudžbinu, našalila se sa njim da će se ugojiti. Nakon toga, od njega je stigla sasvim neočekivana poruka, koju je ona podelila na Tviteru.

"Poručila sam kebab (opet) i kada je dostavljač došao na moja vrata rekla sam ’postaću užasno debela’ i onda mi je poslao ovu poruku: ’Zabrinula si me kada si rekla da ćeš se ugojiti. Ne brini, nisi debela. Nadam se da si OK’".

Njen tvit je neviđenom brzinom postao viralan, pa je za kratko vreme "zaradio" više od pola miliona lajkova i oko 25.000 komentara, a mnogi su je upozorili da bude oprezna.

Izvor: Twitter/Screenshot/shannoncharnick

"Jednom je dostavljač počeo da me uhodi porukama", "jednom sam poručila picu i posle toga je dostavljač počeo da me zove i šalje mi poruke, pitajući me da mi bude ljubavnik, a sve zato što sam mu čestitala Dan zaljubljenih kada sam plaćala", "brine me što ima tvoj broj", pisale su devojke, dok je jedan muškarac poručio: "Meni ne bi pisao poruku da sam rekao isto što i ti. Postoji samo jedan razlog zašto ti je poslao poruku".

Drugi su, međutim, branili dostavljača, govoreći da je divno to što je uradio.

"Činjenica da je želeo da proveri kako si, svetu treba više ljudi poput njega", "baš je lepo od njega što je to rekao, dobro je pomagati drugima"...

Komentarima se na kraju priključila i Šenon, koja je poručila: "Je****, samo sam htela da podelim koliko je dostavljač bio fin".