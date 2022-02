NATEČENE OČI MOGU BITI SIMPTOM OZBILJNIH BOLESTI! Ne ignorišite ove promene - IZBEGAVATE ih kad se pogledate u ogledalo!

Promene u očima mogu otkriti ozbiljne bolesti.

Izvor: Shutterstock/Andrey_Popov

Jednostavan pogled u ogledalo dovoljan je da znate da li nešto nije u redu sa vašim zdravljem.

Oči mogu mnogo toga otkriti, a stručnjaci kažu da ako primetite bilo kakvu promenu, ne treba da je zanemarite. Bilo da je reč o promeni vida, bolu, promeni boje, iritaciji ili bilo čemu drugom, to može biti važno upozorenje.

Ovu su 5 ključnih crvenih zastavica:

Mrlje

Ako počnete da dobijate crne ili sive mrlje u vašem vidu, trebalo bi odmah da posetite očnog lekara. To može biti simptom dijabetičke retinopatije, jedne od najozbiljnijih komplikacija dijabetesa i ukoliko se na vreme ne leči, vodi u trajni gubitak vida. Krvni sudovi mogu oslabiti, izbočiti ili procuriti u mrežnjaču. Mogu se zatvoriti ili rasti u mrežnjači, gde ne bi trebalo da budu.

"Dijabetička retinopatija je jedan od vodećih uzroka gubitka vida. Zato je veoma važno da se dijabetes rano otkrije i da se ljudima pruži podrška da efikasno upravljaju svojim stanjem kako bi se smanjio rizik od gubitka vida koji se može izbeći", rekao je doktor Giles Edmonds.

Zamagljen vid

"Zamućen vid može biti uzrokovan mnogim stvarima i od vitalnog je značaja da ga proverite. To može biti rezultat dijabetičke retinopatije, kao što je gore opisano, ali to takođe može dovesti do slabijeg vida, kao da nosite naočare za sunce ili se trudite da vidite kada je mrak. To su važni znaci koje ne treba zanemariti", rekao je Edmonds.

Migrene, zapaljenje žočnog živca, rupa u makuli, krvarenje usled povrede i ogrebotina površine oka mogu izazvati zamagljen vid. U nekim slučajevima, zamagljen vid može biti znak hitnog stanja, kao što je moždani udar, potres mozga ili sepsa.

Natečene oči

Postoji nekoliko faktora koji mogu doprineti natečenim očima. Dok su neki prirodni poput starenja, drugi mogu ukazati da se nešto dešava u telu. "Vrećice" na očima mogu biti znak da jedete previše soli, jer uzrokuje zadržavanje vode. Ipak, ozbiljniji okidači uključuju hormonsku neravnotežu, infekcije sinusa, alergije, anemiju, pa čak i probleme sa štitnom žlezdom ili bubrezima.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Za neke ljude podočnjaci mogu biti nasledni, uzrokovani tankom kožom, nedostatkom sna ili pigmentacijom. Alkohol dehidrira telo, što doprinosi razgradnji vašeg prirodnog nivoa kolagena. Nedostatak sna može dovesti do dehidracije i stanjivanja kože što zauzvrat može učiniti krvne sudove vidljivijim", rekao je dr Edmonds.

Boja

Beli deo oka treba da bude bele boje ako je zdrav. Oči koje su blede ili gube sjaj, često pokazuju posledice nedostatka sna ili loše ishrane. Kada su beonjače crvene, to može biti zbog konjuktivitisa, blefaritisa, suvih očiju ili pucanja krvnog suda.

Suve oči

Suve oči mogu jednostavno biti rezultat kasnog gledanja u ekran kompjutera. Ipak, trebalo bi da posetite lekara ako dugotrajneo imate suve oči ili druge simptome kao što su iritacija ili bol. Suve oči nastaju kada nema dovoljno proizvodnje suza, koje podmazuju površinu oka. Takođe, postoje autoimune bolesti može izazvati sušenje očiju.