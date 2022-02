IGNORISALA OVU PROMJENU NA JEZIKU, PA ČULA UŽASNU DIJAGNOZU: "Da sam sačekala još mjesec dana, ne bi bila živa"

Djevojka koja je ignorisala promjenu na jeziku za koju se ispostavilo da je kancer svoje iskustvo i upozorila druge!

Olivija Valas imala je 20 godina kada je primijetila izraslinu, krvžicu na jeziku. Odlazak ljekaru odlagala je jer ju je bilo sramota, pošto je mislila da je u pitanju seksualno prenosiva bolest. Sada je upozorila druge ljude da obrate pažnju na simptome raka i da ne odlažu odlazak ljekaru.

Olivija je kod doktora otišla tek kada je kvržica počela da je boli dok jede, a onda je čula užasnu dijagnozu – četvrti stadijum kancera jezika koji se proširio na limfne čvorove.

Ova djevojka sada ima 26 godina i izliječena je, ali želi da podigne svijest o simptomima kancera.

"Primijetila sam kvržicu na jeziku, ali sam mislila da je u pitanju čir na jeziku, tj. ulkus. Počela je da raste, pa sam ubijedila sebe da je u pitanju seksualno prenosiva bolest, što je dovelo do toga da sam sedam mjeseci odgađala odlazak ljekaru. Postoji stigma u vezi sa mladim ženama i polnim bolestima, zbog čega sam bila prestrašena i na samu pomisao da odem kod doktora. Nisam mislila da je toliko ozbiljno koliko je bilo. Nisam imala nikakvih simptoma pored toga, ali sam zapravo vjerovatno mjesecima hodala okolo sa rakom u četvrtom stadijumu", kaže ova mlada žena, napominjući da sada vjerovatno ne bi bila živa da je sačekala samo još mjesec dana.

Napokon je otišla kod ljekara kada je počela da osjeća bol dok je jela.

"Kvržica je počela jako da me boli kad god je nešto dodirne i boljelo me je dok sam jela. Tumor je bio prilično veliki, ali je bio u jeziku. Ubijedila sam sebe da je to seksualno prenosiva bolest jer sam o tome čitala onlajn. Srećom po mene, tata me je odveo ljekaru i čekao je u čekaonici jer sam ja bila postiđena i dalje misleći da je riječ o polno prenosivoj bolesti. Soba je bila puna ljekara i sestara, osjećala sam da je u pitanju loša vijest. Najstrašnije od svega je što nisam imala pojma da imam rak".

Njeno liječenje je odmah započeto, imala je operaciju i išla na hemioterapiju, a sada je, srećom, potpuno izliječena.