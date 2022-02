PRESTALA JE DA NOSI GAĆE, A ŠOKIRAĆE VAS KAD ČUJETE ZAŠTO: Jedna stvar ju je najviše nervirala, pa donela bizarnu odluku

Žena koja je pre skoro dve godine prestala da nosi donji veš otkrila šta se krije iza te odluke...

Izvor: Facebook/Screenshot/Stella Sutcliffe

Stela Satklif, majka dvoje dece Hertfordšira počela je redovno da trči 2020. godine, ali je shvatila da je gaće nerviraju, pa je odlučila da ih više ne nosi.

Ona je tokom karantina u Velikoj Britaniji počela da trči redovno, kako bi sačuvala fizičko i mentalno zdravlje i trčanje je ubrzo postalo njen hobi. U međuvremenu je istrčala i maraton, namerava da trči na još nekim trkama, a ovaj hobi joj je pomogao i da smrša.

"Na početku sam nosila običnu sportsku odeća, ali kako sam postajala sve ponosnija na svoje telo, počela sam da nosim odeću za trčanje koja upija vlagu odnosno znoj. Helanke i trenerke za trčanje su uske, pa sam pokušala da nosim tanke jer mrzim kada se donji veš ocrtava ispod odeće. Ali, s obzirom na to da trčim četiri puta nedeljno, morala sam češće da perem veš".

Majka dvoje dece nije želela da se toliko često bavi prljavim vešom, a shvatila je i da joj oblačenje gaćica "oduzima dragoceno vreme". I tako je u maju 2020. godine odlučila da više ne nosi donji veš.

"Nije mi to uopšte smetalo, štaviše, prijalo mi je. Od tada uopšte ne nosim gaće kada trčim, i super je. Niko to ne može da primeti, a i da može, ni najmanje me ne zanima", kaže Stela, dodajući da je bez gaćica već istrčala maraton, a planira i drugi – takođe bez gaća.