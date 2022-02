ZAŠTO NEKO IMA VRTOGLAVICU, A NEKOGA BOLE ZGLOBOVI? Profesor Tiodorović objasnio od čega zavise simptomi stelt omikrona

Korona virus daće različite simptome kod različitih ljudi, a znaci stelt omikrona mogu biti i vrtoglavica, bolovi u mišićima ili zglobovima...

Izvor: RTS/Screenshot

Stelt omikron može dati neočekivane simptome kod određenih grupa ljudi, rekao je prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog iz Kriznog štaba. Dok su se za ranije sojeve vezivali respiratorni i stomačni problemi, kao i iscrpljenost i anosmija, ovaj soj korona virusa može dati vrtoglavicu, bolove u zglobovima, a prof. Tiodorović je objasnio zašto je tako.

"Pojedinačno se javljaju vrtoglavice, svako individualno reaguje. Onaj ko ima problem sa vrtoglavicama, može imati kada se inficira, dalje, kao što će oni koji imaju problem sa zglobovima i mišićima, imati takve probleme dok su inficirani. Dakle, to nije neka opšta karakteristika jer su simptome uglavnom isti kao kod običnog omikrona. Ono što mi primećujemo kod omikrona da imamo kontradiktorne informacije, i potrebno je vreme kako bismo znali precizno i klasifikovali sve i kako ide", kazao je on.

Trenutno imamo veliki broj pozitivnih, ali lakše kliničke slike, doduše kod hroničnih bolesnika one lako mogu preći u teške.

"Dakle, dominiraju lakše kliničke slike, mnogi to prebole na nogama, ili čak prođe s nekom lakšom kliničkom slikom u kućnim uslovima. Kod hroničnih bolesnika se to može iskomplikovati, što vidimo sa brojem umrlih na dnevnom nivou. Šta sada zaključujemo? Pa opet moramo voditi računa o ljudima koji imaju hronična oboljenja, kod kojih se može lako iskomplikovati bolest, a o tome i mladi moraju da razmišljaju kako ih ne bismo zarazili", kazao je on.

Od otkrića stelt omikrona prošlo je premalo vremena da bismo mogli sa sigurnošću da prognoziramo kada će kraj pandemije. Pojavili su se već i noviji sojevi kao što je deltakron, ali doktor kaže da će korona verovatno "ući u završnicu".

"Vremenom će virus postati endemska pojava, što ne znači da neće biti opasan za neke ljude. Svi koji imaju pad imuniteta, iz bilo kog razloga, da li je to hronična bolest, teška bolest, karcionom, kardiovaskularno oboljenje, dijabetičari, svi moraju biti na oprezu i njima se mora posvetiti pažnja. Sada je teško prognozirati da li će se završiti do juna meseca ili do kraja godine, ali ja kažem da mere moraju ostati na snazi. Svi pričaju kako skandinavske zemlje ukidaju mere, pa da, ali oni imaju 85, 90 odsto obuhvata vakcinacije, jer vakcina svakako šiti, a ishod zavisi od stanja organizma i imunog odgovora", rekao je on.