Nova mutacija korone prijeti svijetu, a prema prvi podacima zaraženi omikron sojem imaju blažu kliničku sliku.

Izvor: YouTube/screenshot/ABC News

Novi soj korone nazvan omikron proširio se na više od 40 zemalja širom svijeta, a zabrinutost u regionu raste budući da su nedavno potvrđena 2 slučaja infekcije ovom mutacijom u susjednoj Hrvatskoj.

Nova varijanta izazvala je zabrinutost među stručnjacima za viruse iz više razloga. Omikron se širi nevjerovatnom brzinom, zbog čega se strahuje da bi mogao da postane globalno dominantan soj, kao što je to do sada bila delta, a možda čak i nadmašiti ovu varijantu koja se pokazala kao najopasnija. Zabrinutost izaziva i veliki broj mutacija na "S" šiljku, najveći do sada koji je primećen kod korona virusa, što ga potencijalno čini "neosjetljivim" na postojeće vakcine.

Svjetski, ali i srpski stručnjaci, pak, kažu da je to malo vjerovatno, a neki su čak došli do zaključka da kineska vakcina, koju je ujedno primio najveći broj našeg stanovništva, zapravo pruža najbolju zaštitu od omikrona. Istraživači širom svijeta upoređuju podatke među hospitalizovanim pacijentima koji su zaraženi ovom mutacijom kako kako bi pronašli zajedničke karakteristike.

Nova studija ljekara iz Južne Afrike analizirala je zdravstveno stanje 45 pacijenta koji su bili hospitalizovani, a imali potvrđenu infekciju omikron sojem. Ispostavilo se da od ukupnog broja, čak 70 odsto je imalo takvu kliničku sliku da im nije bio potreban dodatni kiseonik, što je čest slučaj kod kovida.

"Ovi pacijenti nemaju nikakve respiratorne simptome. To su osobe koje su imale neki drugi medicinski ili hirurški razlog za prijem u bolnicu, a ne usljed komplikacija izazvanih kovidom", naveli su istraživači u svom izvještaju. To znači da je većina zaraženih pacijenata primljena u bolnicu nema značajne simptome kovida, navodi "The New York Times".

Na osnovu nalaza studije, osam od devet pacijenata sa dijagnozom kovid pneumonije nije vakcinisano.

"Samo jedan pacijent na kiseoniku je bio potpuno vakcinisan, ali razlog za priključenje na respirator je bila hronična opstrukcija pluća od koje je bolovao", objasnili su istraživači.

Istraživači su takođe primijetili da ovakva simptomatologija nije u skladu sa drugim talasima pandemije, što ukazuje na to da bi varijanta omikrona mogla da izaziva prvenstveno blagu bolest. Prema izvještaju, broj pacijenata na intenzivnoj njezi kojima je bio potreban dodatni kiseonik bio je primjetno veći u prethodnim talasima kovida.