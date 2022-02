KORONI SE BLIŽI KRAJ, ALI OVO ĆEMO SVI MORATI DA RADIMO JEDNOM GODIŠNJE! Dr Kon otkrio kako će se virus promeniti!

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon ističe da smo u završnici pandemije korona virusa, ali da ćemo jednom godišnje morati da radimo jednu stvar!

Gostujući u Beogradskoj hronici na RTS-u, epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon, istakao je da bismo imali deset puta manje umrlih na dnevnom nivou, da je vakcinisano više od 80% populacije. Kako je rekao, izašli smo iz maksimuma novozaraženih virusom.

"Nije jednako u celoj Srbiji, ali se ne može zanemariti da je reprodukciona stopa ispod jedan, iz nedelje u nedelju biće manje zaraženih", rekao je Kon.

Komentarišući ukidanje karantina za zaražene u Velikoj Britaniji, Kon je rekao da ovo što se dešava čitavom svetu jeste završnica pandemijskog toka bolesti.

"U toj završnici normalno je da se popuštaju mere tamo gde ste uradili sve što je bilo moguće. Nemoguće je trajno nastaviti život sa ovakvim merama kakve su bile", naveo je Kon i naglasisao da korona virus neće nestati.

"On je opstao na planeti, to smo shvatili u junu prošle godine, kad su počeli da obolevaju vakcinisani u Izraelu, jasno je bilo da dolazi do proboja imuniteta, jer se radi o mrtvoj vakcini, ali niko nije očekivao da će tako brzo ići", naglasio je epidemiolog.

Kon očekuje da će kovid biti bolest za koju će se vakcinisati jednom godišnje kao kod gripa.

"To će iz epidemijske situacije da pređe u endemsku bolest, gde će bolest i dalje postojati jer čovečanstvo nije našlo način da se izbori. Biće kontinent kao što je Afrika, gde nema dvocifrenog broja vakcinisanih, virus će da cirkuliše i da se menja i vraćaće se nazad, kad se vrati - dočekaće ga imunitet populacije", predviđa Kon.

Govoreći o stelt varijanti omikron soja koronavirusa, epidemiolog kaže da se u ukupnom praćenju epidemijskog procesa nije nešto posebno značajno desilo otkrićem stelta.

"Ono što se zna za stelt podvarijantu je da se brže prenosi, oko 1,5 puta, što je jako mnogo", ukazuje Kon.

On je dodao da kolektivni imunitet neće biti dostignut na drugi način osim vakcinacijom jer će, kako je naveo, postojati "zaostali broj onih koji su osetljivi".

"To je tako i kod gripa - ne možete doći do toga da očekujete da se svi zaraze, uvek se neko provuče i kasnije bude u situaciji da može da se zarazi. Kad je grip u pitanju, zna se, jednom u osam godina se čovek susretne sa virusom, kod korone se ne zna tačno. Ovo što se dešava povećava kolektivni imunitet, mi jesmo u završnici, to jeste optimistično, za nekih mesec dana, kad to bude vidno blaže i ponašamo se kao da se ništa ne dešava, onda će ponovo da nas zahvati neki novi talas, s tim što neće biti tako veliki", napominje Kon.