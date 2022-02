KOLIKO POSLE OMIKRONA NE SMETE DA IMATE SEKS: Dr Kon otkrio i da li će nam trebati 4. doza vakcine!

Dr Predrag Kon objasnio je da li će i kome trebati četvrta doza vakcine, a otkrio je i koliko treba da se suzdržavate od svake fizičke aktivnosti posle preležanog omikrona!

Izvor: Prva TV/screenshot

Omikron soj korone munjevito se proširio celim svetom i u mnogim zemljama doveo do rekordnih korona brojki. Reč je o do sada najzaraznijem soju, a mnoge je zabrinula vest o pojavi njegove podvarijante, takozvane stelt, koja je juče zvanično potvrđena i u našoj zemlji.

Epidemiolog dr Predrag Kon je gostujući na TV Prva rekao da je ova varijanta "doživela mutaciju na spajk proteinu i poznato je da se oko 1,5 odsto brže prenosi", ali je istakao i da to još uvek nije soj od značaja.

"To je podvarijanta, imali smo i delta plus soj koji nije puno uticao, ali to da je otkriven u 60 zemalja. Još nije soj od značaja, to će se pratiti, nadamo se da neće".

Stručnjaci neprestano napominju da je spas u vakcinama, tj. da jedino vakcinacijom može da se zaustavi pandemija, a mnoge zanima da li će biti neophodna i četvrta doza.

"Prati se sve, moram da kažem da četvrta doza najverovatnije neće biti za sve. Mi već imamo četvrtu dozu za imunokompromitovane, koji su na dijalizi i tako dalje. Daje se pet meseci posle treće doze. Videćemo da li će se to pomeriti i na starosne grupe, podaci nisu baš sinhronizovani da čvrsto podržavaju četvrtu dozu".

Dr Kon je pomenuo i da je za obaveznu vakcinaciju, ali ne za sve.

"Ja sam za obaveznu vakcinaciju, ali ne kako je uvedeno u Austriji. Mi smo za obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika i ljudi koji dolaze u kontakt sa njima. Da se oni ne bi zaražavali. To je kod nas protivustavno, a u zakonu je moguće".

Oporavak posle preležane korone kod mnogih traje dosta dugo, a i stručnjaci upozoravaju na poseban oprez i izbegavanje fizičke aktivnosti. Epidemiolog je odgovorio i da li oni koji su preležali omikron treba da se uzdržavaju od seksa 30 dana.

"Ja konkretno nisam razmišljao o tome. Činjenica je da treba izbegavati bilo kakve fizičke aktivnosti zbog postkovid sindroma jer to može da pogorša stanje. Tu postoje varijacije na temu... Koliko se pazi tokom odnosa. Normalno je da period apstinencije nije na odmet dok se ne oporave. Isto važi i za teretanu. Mesec dana je minimum za usporavanje tokom kliničkog kovida", poručio je.