OMIKRON JESTE POČETAK KRAJA PANDEMIJE! Dr Kuljić Kapulica: Došao je kao tajfun, verovatno će tako i da ode!

Virusološkinja Nada Kuljić Kapulica smatra da omikron najavljuje kraj pandemije, a objašnjava i zašto!

Izvor: Youtube/Screenshot/Jutarnji Program TV HAPPY

Dok korona brojke širom sveta rastu i obaraju rekorde zahvaljujući veoma zaraznom soju omikron, pojedine zemlje, uprkos tome, ukidaju epidemiološke mere. Svoj stav o tome je u Jutarnjem programu na TV Prva iznela virusolog dr Nada Kuljić Kapulica, koja je upozorila da ne treba brzati u ukidanju mera.

"Ja mislim da u našoj zemlji, dok god postoje ovako veliki brojevi, dok brojevi ne budu na nuli, treba biti jako pažljiv, održavati ove mere na određenom nivou, tako da dolazi što manje do zaražavanja. Omikron koji je došao pre svega dva meseca, on leti, to je jedan tajfunski nalet ovog virusa i verovatno će tako i da prođe. To sve ipak treba ispratiti i biti vrlo oprezan, mi imamo matoro stanovništvo".

Ona je istakla da je neosporno da ovaj soj daje blažu kliničku sliku, ali da, s druge strane, vešto izbegava imuni odgovor.

"Manevar ovog virusa je da bolje izbegava imuni odgovor, bilo da je nastao vakcinom ili preležanom bolesti i to je razlog što obolevaju i oni što su bolovali i oni što su vakcinisani. Omikron se ne može prihvatiti skroz bezazleno, s obzirom na to da imamo povećanje i pacijenata u bolnicama".

Mnogi stručnjaci smatraju da ovaj soj najavljuje kraj pandemije, a sa time je saglasna i dr Kuljić Kapulica.

"Ja apsolutno mislim da. Zašto? Ne kao epidemiolog, to oni proklamuju prateći krivulje epidemije, nego kao virusolog, prateći ostale korona viruse. Ostali korona virusi, mislim na četiri sezonska izuzev ovog sada, oni su prisutni tokom cele godine i uvek izazivaju simptome blage prehlade. Međutim, njihov najveći broj infekcija dešava se upravo u februaru i martu. Prvi korona virus koji je izolovan 1965. u Engleskoj, posle drugi je izolovan u Americi, tad su najviše ispitivani negde 80-ih i 90-ih goidna i to je dokazano. Mi smo ispitivali ovaj evropski OC-43 i mi smo isto tokom cele godine kad smo ispitivali dokazali da je najviše zastupljen u februaru i martu".

Na pitanje zašto je baš tada najveća zastupljenost ovih korona virusa, virusološkinja objašnjava:

"Svi sezonski virusi imaju svoj neki kalendar kada se javljaju, grip i virusi oko gripa, enteroviruse recimo imate leti, pa i korona virusi imaju svoju sezonu".

Ono što nas sve zanima je koliko može da traje ovaj talas izazvan omikronom, kada možemo da očekujemo kraj.

"Jednog februara ili marta, ja se nadam ovog", poručila je virusološkinja, dodajući da omikron ne mora nužno da znači i kraj u mutacijama virusa, ali i da "virus nema potencijala da se beskrajno prave mutacije".