3 DANA RADI, OSTALIM DANIMA JE DOMAĆICA, A ZA TO DOBIJA SKUPE POKLONE: "Svi misle da ga vrtim oko prsta, a on je GLAVNI"

Devojka koju kritikuju da je sponzoruša jer radi samo tri dana nedeljno, a ostalim danima brine o kući, dok joj momak kupuje skupocene poklone, objašnjava da je zapravo on "glavni u vezi".

Izvor: Instagram/Screenshot/kirstenspresser

Kirsten Spreser (25) iz Kvinslenda u Australiji, radti tri dana nedeljno u kompaniji koja se bavi pejzažnom arhitekturom, a ostalim danima živi u luksuznom stanu sa bazenom na krovu.

Aleks, njen dečko, koji radi kao električar u rudnicima udaljenim sedam sati vožnje od kuće, ima neobičan raspored – nedelju dana radi, a onda je toliko slobodan.

"Aleks i ja smo zajedno šest meseci, on zarađuje mnogo više od mene. On voli da bude taj koji pokriva većinu troškova vezanih za kiriju, hranu. Moja plata pokriva većinu mojih ličnih trokšova i računa, kao i društvene aktivnosti, poput jedenja negde napolju. Ako ostanem bez novca dok je on na poslu, prebaciće mi novac na račun ako mi treba. On takođe voli da me razmazi luksuznim poklonima i izlascima".

Pošto je njeno radno vreme veoma fleksibilno, Kirsten ima dosta vremena za šoping i izlaske sa prijateljima, ali kaže da više voli da provodi vreme sa svojim dečkom, kada on ne radi.

"To što sam ja povremeno domaćica, tj. ostajem kod kuće, savršeno opisuje našu trenutnu situaciju", ističe ona, dodajući da ide redovno u teretanu, sređuje nokte, tri do četiri puta nedeljno poručuje stvari onlajn, ali i sređuje stan i obavlja sve kućne obaveze.

Mnogi misle da je ona zapravo sponzoruša, ali Kirsten tvrdi da nije tako.

"Ljudi pretpostavljaju da ga vrtim oko malog prsta, ali uošte nije tako. Aleks je zapravo glavni u našoj vezi i tako nam se oboma dopada i on ne radi ništa što ne želi da radi. Ja ga ne primoravam da me tretira kao princezu, ali on to radi od trenutka kada smo se upoznali", poručuje.

Ona dodaje da njih dvoje planiraju brak i decu, a naglašava i da komentari o tome kako ona iskorišćava svog dečka uglavnom dolaze od muškaraca. Naravno, ima i žena koje je kritikuju, i kaže da su one uglavnom besne i agresivne.

Kirsten smatra da je društvo u 21. kreiralo određena očekivanja o tome šta žena treba da bude, a da su veliku ulogu u tome odigrale društvene mreže.

"Ponekad osećam veliki pritisak da budem uspešna vlasnica privatnog biznisa koja zarađuje šest cifara i kritikuju me što se moji životni izbori ne zasnivaju na toj ideji uspeha. Ja imam veoma ženstvenu ulogu u našoj vezi, dok moj partner ima veoma muževnu ulogu jer tako oboje više volimo", poručila je.