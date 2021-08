BALKANCI OTKRILI ŠTA MISLE O DJEVOJKAMA KOJE SE PRVE JAVLJAJU: Odgovori skoro jednoglasni, evo šta kažu!

Nema više dileme, Balkanci otkrili svoj stav o djevojkama koje se prve javljaju.

Izvor: Just Life/Shutterstock.com

Djevojke danas češće nego ranije odlučuju da one povuku prvi potez i jave se momcima, ali neke se na to ipak ne usuđuju iz straha šta će druga strana o njima pomisliti.

Djevojka iz Crne Gore na Twitteru je postavila pitanje namijenjeno muškarcima – šta misle o djevojkama koje se javljaju prve, a njihovi odgovori su skoro jednoglasni i pozitivni!

Nađe se poneki ružan komentar, ali ogromna većina muškaraca pohvalila je ove djevojke za hrabrost.

Mogu li momci da nam kazu sta vi mislite o djevojkama koje se prve javljaju — zekanbaki (@zekan_baki)September 14, 2020

"To nam govori da djevojka umije da pokaže emocije", "isto što i vi, ok je ako je sa stilom", "to mi govori da nije nadobudna, već normalna", "carice", "sve najbolje"...

"Respekt za djevojke koje se prve jave, imaju hrabrosti i samouvjerenosti i to svako normalan mora da cijeni. S druge strane, 2020. je, pobogu", napisao je jedan muškarac...

"Meni to govori da sam na nju ostavio nekakav utisak, smatram da je sasvim OK da mi se javi", komentar je drugog.

Nekoliko muškaraca ističe da je danas 21. vijek i da žene imaju ravnopravan status, tako da nije važno ko će se prvi javiti, ali dodaju i da se dame veoma rijetko javljaju prve.