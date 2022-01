TOLIKO SAM LEPA DA ME PRIJATELJI NE ZOVU NA ROĐENDANE: Muškarci joj sve plaćaju, a za žene kaže da su ZLOBNE KU*KE

Lili Pitfild zbog lepote nema prijatelje!

Izvor: thesun.co.uk/printscreen

Biti obdaren fizičkom lepotom najčešće je blagoslov, ali ponekad ume da bude i prokletstvo. Za Lili Pitfild (25), modnu asistentkinju iz londova. čini se da je ovo drugo, kako je ispričala za britanske medije, ova plavokosa lepotica ima i te kako problema zbog svog fizičkog izgleda. Ali nije stvar u tome što muškarci nasrću na nju, već što je prijatelji izbegavaju.

"Izgubila sam neke prijatelje u prošlosti jer ne vole da sam u centru pažnje, iako to zaista ne želim da budem", ispričala je Lili i dodala:

"Drugi su odbili da me zovu na svoje rođendanske žurke jer su brinuli da ću im ukrasti pažnju. Devojke umeju da budu jako zlobne i baš ku*ke. To je jako ružno jer sam ljubazna, zabavna i skromna i odgajana da budem lepa iznutra i spolja."

Pogledajte kako Lili izgleda i da li je zaista njena lepota razlog za ljubomoru...

Lili, koja nije u vezi, otkrila je već sa 18 godina da fizički izgled može da joj koristi.

"Bila sam u klubu i jedan muškarac me je pozvao da izađemo na piće. Nisam učinila ništa dšto bi mu pokazalo da sam zainteresovana, tako da sam bila šokirana. Bio je to ogroman 'bust' za samopouzdanje, do tada nisam znala kako izgled može da utiče na to kako se drugi ponašaju prema vama", kaže Lili i dodaje da se ovakav tretman samo nastavio kako je starila.

"Kada izađem sa prijateljima, momci mi uvek plaćaju piće, a konobari me izdvoje iz mase da ne čekam red, kao i redari na ulasku u klub", priča.

"To je izazvalo revolt kod mojih prijatelja jer nisu dobili isti tretman, ali ja to nisam mogla da sprečim."

Kada ode na odmor, tretiraju je kao slavnu ličnost.

"2016. godine bila sam u Grčkoj kada me je vlasnik neke super jahte video na plaži i pozvao me da idem s njim na krstarenje“, rekla je ona.

"Ceo dan sam bila nutkana sjajnom hranom i skupim pićima. Ništa nije tražio zauzvrat, samo je rekao da se nada da će moje prisustvo privući ’zanimljivu gomilu’."

"Moja porodica i prijatelji me podsećaju da ne dobijaju svi ovaj tretman, tako da sam uvek zahvalna na svemu što mi se pruži", zaključila je Lili skromno.