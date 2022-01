SEKS LUTKA JOJ UKRALA IDENTITET, LEPOTICA POBESNELA: Pogledajte sličnost, da li je ovo slučajno?! (FOTO)

Instagram lepotica tvrdi da joj je ukraden identitet, tj. da je po njenom liku, a bez njene dozvole, napravljena seks lutka!

Izvor: Instagram/Screenshot/yael1c

Jael Koen Aris iz Izraela, programerka i lepotica koju na Instagramu prati više od milion ljudi, tvrdi da joj je kompanija koja proizvodi seks lutke ukrala identitet. Naime, ona kaže daje kompanija "Ajrontek dols", po ugledu na njen lik napravila seks lutku i nazvala je njenim imenom.

Da bi pokazala da je lutka zaista napravljan po njenom liku, ona je na Instagramu objavila uporedne fotografije, a sličnosti su zaista velike, uključujući čak i to da lutka ima napravljen mladež ispod donje usne, na istom mestu na kojem ga ima i "prava" Jael.

Lepotica sada zahteva da se lutke sada povuku sa tržišta i traži pomoć kako bi se i pravno obračunala sa kompanijom.

"Nemam ništa protiv industrije koja proizvodi seks lutke, problem je što su to uradili bez moje saglasnosti, bez mog znanja. To je pogrešno jer je povezano sa mojim identiteom – ne samo da lutka liči na mene, već nikada nisu ni krili činjenicu da su je razvili po ugledu na moj lik", rekla je ona u emisiji This Morning.

Ova devojka je inače za lutku saznala tako što joj je poslao poruku jedan od njenih pratilaca i obavestio je o tome.

"Otvorila sam link koji me je odveo na neki forum. U to vreme su govorili o mojim prototipovima i nekoliko meseci kasnije ta lutka se već prodavala. Tek tada sam shvatila svu ozbiljnost toga i šta se događa".

Jael kaže da ne želi nikakvu novčanu nadoknadu od kompanije, već da se jednostavno lutke povuku iz prodaje i da otkrije "kako su stvari pošle naopako i zašto".

S druge strane, predstavnik kompanije "Ajrontek Dols" tvrdi da su sličnosti između ove devojke i seks lutke "slučajnost", kao i da je svaka lutka "unikatna i posebna", kreirana po originalnom dizajnu.

Takođe, dodaje da kompanija pokušava da zadovolji zahteve svojih kupaca i pokrije više različitih stilova, tako da je svaka sličnost pravoj osobi čista slučajnost, te dodaje da će prestati da koriste ime Jael za lutku.