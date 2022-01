BILA SAM UMORNA, STALNO NADUTA: Sada znam da neću DOŽIVETI 2. rođendan deteta - ovo su simptomi PODMUKLE bolesti

Mlada majka opisala simptome raka jajnika, doktori njene tegobe pripisivali umoru, lošem varenju... A onda su joj rekli da je u terminalnoj fazi bolesti.

Izvor: Gofundme.com Printscreen

Mlada mama ispričala je kako je otkrila da ima rak jajnika, nakon što ju je lekar za lekarom "vraćao kući" ne postavivši pravu dijagnozu. Na kraju je utvrđeno da ima karcinom jajnika koji će je verovatno, za nekoliko meseci od trenutka kada čitate ovaj tekst, i ubiti.

Estel Vignal ima samo 27 godina, a pre pet godina je osetila prve simptome koji nikako da prođu. Stomak joj je stalno bio nadut, imala je gasove i bila neobjašnjivo umorna. Lekari su najpre rekli da ima sindrom nervoznog creva, koji još daje simptome kao što su dijareja, zatvor i drugi problemi s varenjem.

Estel je, međutim, postalo toliko loše da je morala u bolnicu. Tamo je videla letak o raku jajnika i samoj sebi postavila dijagnozu. Ali kada je pitala lekare, rekli su joj da je nemoguće da tako mlada ima ozbiljnu bolest. Da je hipohondar i da treba da ide kući.

"Niko me nije shvatao ozbiljno. Dobila sam neke lekove i poslali su me kući. I tako je trajalo godinama", rekla je ona. Prvi put joj je dijagnoza postavljena tek par godina kasnije. Odstranjen joj je jedan jajnik i jajovod. Onda je upoznala svog muža Majka, i čudom zatrudnela iako je mislila da je to zbog operacije nemoguće.

"Onda sam počela da planiram histerektomiju, da se rak ne bi vratio. Ali su se opet pojavili simptomi. Stalno sam bila umorna i nisam imala apetit. Kada mi je konačno postavljena ispravna dijagnoza, rak je već bio u 4. stadijumu. Moje dete ima samo 17 meseci a ja neću doživeti drugi rođendan", rekla je ona.

"Nisam spremna da se predam", poručuje za kraj ova hrabra mlada majka, kojoj su lekari ponudili smeštaj u ustanovi za palijativnu negu, ali je ona sada pokrenula prikupljanje novca za lečenje u inostranstvu. Pročitajte koji su još simptomi raka jajnika.