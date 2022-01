Da li tuširanje hladnom vodom zaista podstiče cirkulaciju i jača imunitet? Evo šta kaže kardiolog!

Izvor: TV Prva/screenshot

Kardiolog i internista dr Nebojša Tasić pričao je na Prvoj o tuširanju hladnom vodom kao "kućnom" leku za jačanje imuniteta i cirkulacije, i poboljšavanje raspoloženja. Mnoga istraživanja idu u prilog tome da tuširanje hladnom vodom jača organizam i čak ga čini otpornijim na infekcije, a dr Tasić je kazao da je neophodno biti oprezan pre nego što poverujemo u sve to.

Za određene ljude, čak i umivanje hladnom vodom može biti opasno, i doktor je za početak objasnio kako će telo reagovati na kontakt s vodom vrlo niske temperature.

"Čak i kada uronimo lice u lavor hladne vode, pokreću se mehanizmi u organizmu. Telo će početi da se brani, usporiće se srce, a skočiće pritisak. To je odbrambeni deo, posle prvog hladnog šoka, dovodi do dalje borbe organizma. Telo se trese, dolazi do reakcije gde mi pokušavamo da održimo temperaturu i da sprečimo hlađenje organizma", rekao je on i osvrnuio se i na plivanje za krst, koje se održava za Bogojavljenje.

Vidi opis ZA JEDNU GRUPU LJUDI JE I UMIVANJE HLADNOM VODOM OPASNO! Kardiolog razbio zablude o cirkulaciji i jačanju imuniteta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Ljudi koji su pripremljeni, koji znaju da im je telo zdravo, koji su se prvo osvežili a ne samo uskočili u hladnu vodu, njima to nije problem. Rusi i skandinavski narodi stalno tako plivaju, ali oni su naviknuti. Nije problem ako znate svoje telo i spremni ste, ali ima ljudi koji to samo za Bogojavljenje rade, to je izuzetno opasno, čak i za mlade a kamoli kod starijih", rekao je on.

Da li je tuširanje hladnom vodom zdravo?

"Holandsko istraživanje je pokazalo da su 40 odsto bili otporniji nakon dugotrajnog tuširanja hladnom vodom. Opet, neka ljudi ne pomisle da treba pola sata da budu pod vodom, to je par minuta i ne pričamo o ledenoj, već hladnoj vodi. Mlaka, ka hladnoj, može hladna ako ste zdravi i od pola minuta, do minut i po se tuširajte tom vodom. Koliko kome prija! Ljudi imaju različite organizme, neko ne bi sanjao da se tušira hladnom vodom, a drugima topla voda ne prija. Umerenost je jako važna, u svemu pa i u tome. Tuširanje hladnom vodom se u brojnim studijama pokazalo kao efikasno kod depresije, jačanja imuniteta, otpornosti sistema na infekcije. I kod cirkulacije, postoji povoljan efekat", rekao je on ali onda objasnio i jednu grešku.

"Ljudi kažu, tuširaću se hladnom vodom pa će mi 'prostrujati' krv. A isto će tako biti podstaknuta cirkulacija ako šetate samo 20 minuta. Ako vam ne prija hladna voda, postoje drugi načini da podstaknete cirkulaciju. Ako proverite zdravlje, umereno je i prija vam, onda probajte", rekao je on.

"Ljudi koji su pripremljeni, koji znaju da im je telo zdravo, koji su se prvo osvežili a ne samo uskočili u hladnu vodu, njima to nije problem. Rusi i skandinavski narodi stalno tako plivaju, ali oni su naviknuti. Nije problem ako znate svoje telo i spremni ste, ali ima ljudi koji to samo za Bogojavljenje rade, to je izuzetno opasno, čak i za mlade a kamoli kod starijih", rekao je on.

Da li je tuširanje hladnom vodom zdravo?

"Holandsko istraživanje je pokazalo da su 40 odsto bili otporniji nakon dugotrajnog tuširanja hladnom vodom. Opet, neka ljudi ne pomisle da treba pola sata da budu pod vodom, to je par minuta i ne pričamo o ledenoj, već hladnoj vodi. Mlaka, ka hladnoj, može hladna ako ste zdravi i od pola minuta, do minut i po se tuširajte tom vodom. Koliko kome prija! Ljudi imaju različite organizme, neko ne bi sanjao da se tušira hladnom vodom, a drugima topla voda ne prija. Umerenost je jako važna, u svemu pa i u tome. Tuširanje hladnom vodom se u brojnim studijama pokazalo kao efikasno kod depresije, jačanja imuniteta, otpornosti sistema na infekcije. I kod cirkulacije, postoji povoljan efekat", rekao je on ali onda objasnio i jednu grešku.

"Ljudi kažu, tuširaću se hladnom vodom pa će mi 'prostrujati'krv. A isto će tako biti podstaknuta cirkulacija ako šetate samo 20 minuta. Ako vam ne prija hladna voda, postoje drugi načini da podstaknete cirkulaciju. Ako proverite zdravlje, umereno je i prija vam, onda probajte", rekao je on.