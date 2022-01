Ispovjest žene koja je primila kinesku vakcinu i zarazila se koronom. Kada je izmjerila antitijela, ostala je u šoku!

Novi soj korone - omikron, pravi haos u svijetu, broj zaraženih na dnevnom nivou probija sve rekorde. Ono što donekle utješno u ovoj situaciji jesu riječi stručnjaka koji ističu da je ova nova mutacija ipak manje opasna od prethodne - delte, koja nije bila toliko zarazna, ali je izazivala ozbiljnije kliničke slike.

Strah i brigu izazivaju i pretpostavke epidemiologa o sudaru ova dva soja, odnosno da je moguće zaraziti se istvremeno jednim i drugim.

Kad je riječ o zaštiti od omikrona, ubjedljvo najbolju pružaju vakcine, kažu stručnjaci. A ako se ovom imunitetu pridoda i onaj prirodni, odnosno stečen oboljenjem od kovida, šanse za zaštitu se povećavaju. Isto tako, stručnjaci napominju i da je potrebno još izučavati ovu novu mutaciju da bi se stekla jasnija slika o rizicima...

U međuvremenu, cio svijet, čak i oni koji su preležali deltu i to nedavno, strahuju od nove mutacije. Čini se da pravila ne važe i da postoji opasnost da se i pored velike količine stečenih antitela ipak zaraze. Svoje iskustvo sa koronom je sa redakcijom MONDA podijelila jedna Beograđanka J.Ž (44).

"U junu sam završila vakcinaciju, primila drugu dozu kineske vakcine, odnosno Sinofarma. Odabrala sam 'Kineze' jer sam alergična na penicilin, imala sam zaista burnu reakciju na injekciju koju nikome ne bih poželjela, a za ovo cjepivo se zna da ima najblažu ili nikakvu reakciju. To je presudilo, nije da nešto imam više povjerenja u jedne ili druge. Mislim da su sve efikasne u sličnoj mjeri", kaže J.

Trenutak nepažnje i... KORONA!

Nepunih pola godina kasnije, taman kada je trebalo da primi buster dozu, J. se zarazila. I to kako kaže, na "najgluplji" način. Pet minuta je provela u autu sa inficiranim članom porodice, takođe vakcinisanim, ali nešto ranije. Sjedjela je na mjestu suvozača, a ni on ni ona nisu nosili maske. Po principu, "nigdje ne idemo, ne miješamo se sa drugima, ne treba nam maska". Ispostavilo se da su oboje pogriješili.

"Dalje se to prenijelo na ostale članove porodice, ali srećom svi smo dobro prošli. Svi smo imali vrlo blag oblik bolesti, mene su najviše boljela leđa i glava. Temperatura jedan dan, i ono standardno - gubitak čula ukusa i mirisa. Najviše sam strahovala za brata koja je dijabetičar, jer se zna da su oni ugroženiji. On je jedini od nas primio buster, rusku vakcinu i to dan prije nego što će se zaraziti."

Kako se onima koji su preležali koronu ne preporučuje da prime buster u naredna tri mjeseca, J. je odlučila da provjeri da li i koliko ima antitijela. Između ostalog, zato i što se od korone liječila privatno, a za zeleni sertifikat se priznaju testovi iz državnih ustanova. Kada je dobila rezultate testa na antitijela, bila je iznenađena.

"Nisam znala šta da očekujem. Dosta priča sam slušala o ljudima koji nakon kineske vakcine nisu imali mnogo, čak uopšte antitijela. Ista priča je i sa preležanim kovidom. Sve zavisi od imuniteta osobe. A kako sam ja stalno nešto bolešljiva i ne mogu da se pohvalim imunitetom, mislila sam da neću imati neku zaštitu. Ispostavilo se da imam skoro 800 antitijela, a sve preko 22 se smatra da si zaštićen. Malo je reći da mi je laknulo."

Mogu li da se zarazim ponovo?

Nedugo zatim pojavio se omikron i razne priče o tome kako zaobilazi imunitet, a posebno onaj nastao nakon preležane bolesti. J. se opet našla u situaciji da pomisili da je mjesec i nešto nakon kovida, ponovo "zakačila" koronu. Grebalo je grlo, a kako su se na poslu pojavili slučajevi infekcije omikronom, odmah je otišla da se testira.

"Nalaz je bio negativan. Nisam bila zaražena. Kada sam pitala doktorku, tek nakon dobijenih rezultata, da li je uopšte bilo potrebe da se testiram, da li sam umislila da mogu da se zarazim omikronom mjesec i po nakon preležane bolesti, rekla mi je da je to veoma malo vjerovatno. Kako je rekla, čuvaju me antitijela, a da ta velika količina je proizvod i vakcine i preležane bolesti. Organizam je podigao zaštitu. Svakako savjetovala mi je da budem oprezna i dalje, da se čuvam i kad bude vrijeme primim buster i još pojačam antitijela", kaže J.