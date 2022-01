OTKRIVENA TAJNA NAJPOPULARNIJIH KAPA: Od vojvotkinje Kejt do Džej Lo svi nise ćubice, a evo zašto su POSEBNE

Najmodernije zimske kape sa pomponima nose mnoge poznate dame, ali da li znate šta ove ćubice predstavljaju?

Neprikosnoveni modni hit poslednjih godina su kape sa krznenim i vunenim ćubicama, odnosno pomponima, a kakve su nekada nosila samo deca. Danas one su "must have" u zimskom garedoroberu mnogih poznatih dama, a nisu im odolele ni dame plave krvi. Vojvotkinja od Kembridža, Kejt Midlton, ih obožava i ne propušta priliku da ih ponese u neformalnim prilikama.