BOL U KOŽI GLAVE JE SIMPTOM OZBILJNOG PROBLEMA! Ako osećate ovu tegobu, evo šta je OKIDAČ - utiče na ceo organizam!

Evo zašto boli koža glave - uzrok je problem koji može da utiče na opšte stanje organizma!

Izvor: Shutterstock/Andrey_Popov

Ako često osećate bol ili tenziju na skalpu, koži glave, moguće je da imate vrlo uobičajen problem koji ipak može da se odrazi na zdravlje celog organizma.

Bol u koži glave događa se ako previše zatežemo kosu kada je vezujemo, ako koristimo pogrešne preparate koji smetaju našem tipu kože, preterujemo sa feniranjem ili korišćenjem zagrejanih uređaja za stilizovanje kose... Ali postoji i jedan "tihi" uzrok bola u koži glave.

Stres može izazvati bol ili osećaj tenzije u koži glave, a za sve je "kriv" mišić temporalis, koji se proteže od uha, preko zadnjeg dela lobanje, pa sve do drugog uha. Kada ste pod stresom, mišići to osećaju i zatežu se, i temporalis nije izuzetak - u jednom trenutku će i on početi povremeno da se zateže ili grči zbog čega ćete osetiti bol u skalpu.

Ako vas često muči ovaj problem, a ne spadate u grupu koja zateže kosu kada je vezuje ili previše često "grubo" fenira kosu, pripazite na svoj nivo stresa. Kao što znamo, stres utiče na kožu, varenje, raspoloženje i čini nas podložnijim infekcijama i bolestima tako što oslabljuje prirodne odbrambene mehanizme tela.

