OPALA MI SVA KOSA, UČILA SAM ISPOČETKA DA JEDEM I PRIČAM: Ispovest nevakcinisane devojke (22) - i dalje oseća POSLEDICE

Ispovest devojke kojoj je zbog korona virusa opala kosa, ispočetka je morala da uči da hoda i jede.

Izvor: Instagram/FfionBarnett

Fajon Barnet je samo jedna u nizu mladih ljudi koji su koroni pristupili sa vrlo opasnog stanovišta - "nisam iz ugrožene grupe, nemam mnogo godina, neće mene korona". Ima samo 22 godine a izgubila je svu kosu i morala ispočetka da uči da hoda i govori!

Nije želela da se vakciniše, opet misleći da nema potrebe. Ali dan nakon što je proslavila 22. rođendan, Fajon je osetila prve simptome i otišla na PCR test. Dobila je pozitivan rezultat ali nije bila preterano zabrinuta, uverena da će zbog godina i opšteg stanja organizma proći lako, kao sa kijavicom. Ali postajalo joj je sve gore i završila je u bolnici, samo nedelju dana nakon pozitivnog testa.

"Uvezli su me u kolicima i odmah su me stavili na kiseonik. Sećam se da sam na odeljenju imala strašan pad stanja celog organizma, nisam mogla da ustanem niti hodam. Stavili su me u veštački izazvanu komu zbog jako ubrzanog rada srca. Mislili su da će doći do srčanog zastoja, a imala sam i upalu pluća", rekla je ona.

Fajon je dobijala i halucinacije od jakih lekova, a u komi je bila tri dana. Kada su je prvi put probudili, bila je toliko uznemirena da je odmah vraćena u komu.

"Nisam znala šta je stvarnost, a šta ne. Moji su bili prestravljeni, a ja nisam imala pojma šta se dešava", rekla je ona.

Provela je duže od dve nedelje u bolnici i kaže da "nema mašine" na koju je nisu stavili.

"Kada sam konačno izašla iz bolnice, morala sam da učim ispočetka da hodam. Da govorim i jedem. Moj glas više nije bio moj glas. Nisam mogla sama da se okupam, da hodam, ljudi su morali da mi prave obroke i hrane me", rekla je ona.

Jedan od neobičnih sporednih efekata šoka zbog boravka na intenzivnoj odrazio se na njen izgled. Fajon je opala sva kosa.

"Imala sam dugu, bujnu kosu. Nije počela da opada sve dok nisam puštena iz bolnice. Bilo mi je strašno u početku, ali sam onda presekla i odlučila da obrijem glavu. U međuvremenu sam se vakcinisala, ali i dalje osećam posledice korone. Iscrpljena sam i letargična", rekla je ona.