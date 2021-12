ZBOG OMIKRONA ĆEMO IMATI PO 12.000 ZARAŽENIH DNEVNO? Dr Kon upozorio na najzarazniji soj virusa: "Ozbiljno nam preti..."

Epidemiolog dr Predrag Kon ispričao je šta možemo da očekujemo od novog soja korone, na osnovu informacija iz sveta.

Izvor: Screenshot/Kurir TV

Omikron soj korone koji je otkriven u Južnoj Africi, za kratko vreme se proširio po svetu i registrovan je u više do 100 zemalja, a u nekima je postao i dominanta. Epidemiolog dr Predrag Kon je za Kurir televiziju ispričao šta možemo da očekujemo u Srbiji, u odnosu na informacije koje stižu iz sveta.

"Informacije iz sveta stižu da je omikron varijanta, koja je pokazala dosad najveću sposobnost prenošenja, najveću dominaciju za jako kratko vreme, da je činjenica da je prekrila Ameriku za svega dve nedelje, ubrzala prenos u Velikoj Britaniji četiri puta, što se pokazalo u brojkama, 122.000 dnevno. Ako uporedimo po broju stanovnika, to je 12.000, što ne znači da će se to desiti kod nas, ali u svakom slučaju upravo nadzorni sistemi u svim zemljama sveta i služe da bi se pravovremeno reagovalo".

On je istakao da je u našoj zemlji već došlo do blagog povećanja.

"Kod nas je zabeležen importovan slučaj, mi još uvek nemamo dokaze prenošenja među našim stanovništvom, ali je to neminovno i to sada već pokazuju brojke. U poslednja tri dana imamo vrlo jasno povećanje i prelazimo iz one situacije u kojoj smo imali opadanje u brojki u, srećom za sada postepeno, povećanje, ali to će se ubrzati. Ne možemo da očekujemo da ćemo biti drugačiji od drugih zemalja sveta, samo je pitanje koliko je vremena potrebno da se intenzitet aktivnosti virusa poveća".

Dr Milanko Šekler je nedavno upozorio da bismo u januaru, ukoliko se širom zemlje održe organizovane proslave Nove godine, mogli da imamo po 5.000 zaraženih dnevno, a evo šta o tome kaže dr Kon.

"Za sada nemamo neke pouzdane pokazatelje da se to neće desiti. Onda kad smo se razlikovali on i ja u prognozama, tada se još nije znalo da 2 doze vakcine neće zaštititi i to je jedan od razloga, mi znamo da je došlo do proboja imuniteta i velike cirkulacije virusa i među vakcinisanima, što je dovelo do onog povećanja od preko 8.000 u jednom danu. Tada smo imali preko 6.000 punih sedam i po nedelja, u proseku, to se nije desilo pre toga. Ovog puta preti da se ponovo to desi i tu nema dileme da to preti, da li će tako biti, videćemo, to mnogo zavisi od nas. To neće zaustaviti samo vakcina, već i poštovanje mera koje su propisane", podvukao je epidemiolog.