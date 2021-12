IMALA JE 80 KILOGRAMA, A ONDA SU JE REČI LEKARA "OŠAMARILE": Smršala je skoro 30 kilograma i izgleda neprepoznatljivo!

Rijaliti zvezda Šarlot Doson smršala je 30 kilograma nakon što su je lekari upozorili da bi "mogla da umre kao njen otac"!

Izvor: Instagram/Screenshot/charlottedawsy

Šarlot Doson (29) je rijaliti i TV zvezda koja je u januaru ove godine prvi put postala majka. Kada je njen sin Noa napunio osam meseci, bilo joj posebno teško jer je upravo toliko ona imala kada je ostala bez oca.

Njen otac, komičar Les Doson, preminuo je u 62. godini života od posledica srčanog udara, a malo pre toga mu je dijagnostikovan dijabetes tipa 2.

Šarlot je sve to posebno teško palo jer su je pre samo nekoliko meseci lekari upozorili da je zbog kilaže "u opasnosti da umre kao njen otac", te da mora da promeni svoje životne navike.

Inače, ona ima čitavu armiju obožavatelja na društvenim mrežama koji je vole zbog toga što pokazuje svoje telo kakvim jeste, ne skriva "rolnice" na stomaku, otvoreno priča o tome koliko voli da jede... Ali, upozorenje lekara da joj je nivo šećera u krvi toliko visok da bi mogla da dobije dijabetes nateralo ju je da se promeni iz korena.

"Kada sam to čula, sve o čemu sam razmišljala je da želim da budem pored Noe. Ne želim da umrem. Morala sam da se promenim".

Šarlot priznaje da je mnogo i nezdravo jela – ponekad je tri puta dnevno poručivala brzu hranu.

"Kada sam u junu osetila vrtoglavicu i otišla kod lekara, briznula sam u plač kada su me upozorili da mi preti dijabetes".

U promeni navika joj je pomogao suprug Metju, koji je nekada bio igrač ragbija, a sada je nutricionista i lični trener, te je skinula skoro 30 kilograma!

Takođe, Šarlot je trenirala sa fitnes trenerom, koja je držala onlajn treninge u trajanju od samo 15 minuta.

I dalje jede namirnice koje voli, poput testenine, recimo, ali su porcije mnogo manje, pa umesto nekadašnjih 3.000 kalorija sada unosi 1.500 dnevno.

Kada ogladni između obroka uzme malo sira, a to što jede dosta povrća joj pomaže da nivo šećera u krvi ostane nizak.

"I dalje uživaj u pomfritu i pohovanoj piletini, ali samo vikendom. Zaista sam posvećena promenama jer moram to da uradim za svog sina i porodicu. Bilo je stvarno teško, ali u periodima krize mislila sam na svog tatu. A rezultati su mi dobri, što je najvažnije".

Šarlot kaže da sada kada pogleda unazad, shvata da njeno mentalno zdravlje nije bilo u najboljem redu.

"Skrivala sam se iza stomaka i hrane. Svi su me voleli jer sam pokazivala stomak na TikToku i to me je vuklo da pravim još videa. To me je uveravalo da sam Ok. Moju majku je to uznemiravalo, a Metju bi mi rekao: ’Volim te, ali pomalo se sramotiš’".

Ipak, ona je dobijala potvrdu od pratilaca, što joj je trebalo da bi se osećala dobro.

Šarlot naglašava da je i njenoj majci dijagnostikovan dijabetes, te da je i nju inspirisala da promeni ishranu, što joj je pomoglo a značajno smrša.

Rijaliti zvezda je imala 80 kilograma kada su je lekari upozorili na rizik od dijabetesa - a zahvaljujući vežbanju i promeni ishrane smršala je i sada ima 51 kilogram.