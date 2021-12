NAJOPASNIJA GREŠKA U "ZDRAVOJ" ISHRANI! Doktorka Jagoda objasnila kako izaziva smrt ćelija, pravi CUNAMI šećera u telu!

Mnogi koji žele da pročiste telo primenjuju dijete i detoksikaciju, a to je vrlo opasno, upozorila je prof. dr Jagoda Jorga.

Izvor: K1/Screenshot

Među popularnim dijetama današnjice su i takozvani "detoksi", režimi od svega nekoliko dana koji "obećavaju" da će se telo pročistiti od svega što smo uneli. Detoksikacije navodno pročišćavaju jetru, bubrege, sistem za varenje, neki koji ih preporučuju čak kažu da čiste i krv. I svako ko je ikada preterao u jelu ili piću možda je došao u iskušenje da isproba detoks dijetu. Ali, da li je to zapravo zdravo? Specijalista higijene i ishrane prof. dr Jagoda Jorga iznela je svoje mišljenje u emisiji "Uranak" televizije K1.

Mnogi će uporediti detokse sa procesima koje primenjujemo na mašinama ili automobilu - menjamo filter, ulje, ali ljudski organizam nije automobil. Da li je uopšte dobro ne jesti ceo jedan dan, ili piti samo ceđene sokove?

"Apsolutno ne. Detoksi su jedna od najgorih dijeta trenutno, na spisku trendi režima ishrane su među prvih pet mesta. Gladovanje ili autofagija, nije daleko od pristupa takozvane detoksikacije. Apsolutno su to izuzetno, izuzetno loše stvari", rekla je ona i objasnila zašto.

"Kada mi unesemo jedan dan detoksa, sveže ceđeno povrće i voće, to je cunami šećera u organizmu. Nismo promenili filtere već smo ih zapušili, i taj šećer mora da se odloži u sve moguće ćelije, mora negde da se zalepi, time ubrzava starenje ćelija i vodi ka smrti ćelija. Detoksi su nešto što apsolutno ne treba primenjivati", rekla je ona.

Pravilan rad bubrega i jetre omogućava da se telo pročisti, a za to je potrebno unositi samo jednu stvar - vodu.

"Dovoljna količina vode je preduslov da naš bubreg, koji je pored jetre glavna stanica za prečišćavanje, mogao da radi svoj posao. Pristupi gde se kaže, evo idu praznici, pa se opusti i jedi koliko hoćeš, štetni su jer praktično opterećuju bubrege. Ne smemo da pređemo kapacitet svog tela, neće bubreg čekati sutra i prekosutra da to odstrani, on to mora da radi tog momenta kada je to nešto ušlo i napravilo višak. To može da bude i mast i šećer, i so i mnoge druge stvari", rekla je ona.

Početak se zove - koliko smo toga što zapušava filtere organizma uopšte uneli?

"U motor koji troši benzin nećemo sipati naftu. Važan je unos, mi opteretimo svoj metabolički kapacitet i onda se priča dalje, naravno, komplikuje. Voda je nezaobilazno važna stvar", rekla je ona.

Detoksi od po tri dana nikako neće otkloniti sve što smo uneli u sebe.

"Apsolutno je netačno da hoće, samo će dodatno sve zapušiti", rekla je ona.