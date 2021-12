LJUDI NE ZNAJU KOLIKO JE GLEDANJE TV-A POSLE RUČKA OPASNO! Ovo su navike koje vode PRAVO u dijabetes i razaraju zdravlje

Ako imate predijabetes, tri obične navike vezane za ishranu i odmaranje pogoršavaju stanje jer dovode do skoka nivoa šećera u krvi.

Predijabetes je stanje u kojem je šećer u krvi povišen, ali ne dovoljno da bi bila postavljena dijagnoza dijabetesa. Mnogi ljudi zabrinu se kada saznaju da imaju visok šećer, a ne znaju da jednostavnim promenama načina života mogu da ga drže pod kontrolom i spreče pojavu dijabetesa, ili ga odlože za čak deset godina.

Odmah izbacite ove navike koje skoro svi imamo, i držaćete šećer pod kontrolom, kažu doktori!

Preskakanje obroka

Ne važi za sve pravilo da "samo" jedu manje, jer to može dovesti do promena u nivou šećera. Nemojte nikada preskakati obroke jer to utiče na osećaj gladi, već jedite na svakih četiri do pet sati, šećer će biti stabilan.

Grickanje svega i svačega

Ovo je siguran način da "sludite" šećer u krvi, skakaće tokom čitavog dana. Grickanje umesto pravog obroka pravi češće skokove šećera u krvi i oni tokom dana postaju sve viši. Ako ste gladni između obroka, pojedite nešto što sadrži protein i ugljeni hidrat.

Sedenje posle obroka

Ručali ste i seli na sofu, počinje vam serija, gledate vesti? Ovo je opasno ponašanje ako ste u predijabetesu, jer će dovesti do višeg nivoa šećera. Prošetajte se ili se krećite najmanje deset minuta posle obroka, to pravi veliku razliku!