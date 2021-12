SRBIJI PRIJETI PETI TALAS KORONE, EVO KADA ĆE BROJKE POČETI DA RASTU!

Epidemiolog dr Radmilo Petrović apelovao je na sve da ne odlaze na organizovane dočeke u zatvorenom.

Izvor: RTS/Screenshot

Epidemiolog dr Radmilo Petrović gostovao je na Radio Beogradu 1, gde je rekao da ga zabrinjavaju određene brojke vezane za korona virus u Srbiji.

Omikron varijanta korone registrovana je i kod nas, brže se širi mada navodno izaziva lakšu kliničku sliku. Ali epidemiolog je upozorio da ne možemo zbog toga da se opustimo.

"Omikron varijanta se brže i lakše širi, zbog toga je očekivano da broj zaraženih osoba u kratkom periodu bude veći. Dobro je to što omikron nije agresivan jer to znači da će kliničke slike zaraženih biti blaže i bez većih komplikacija, ali zabrinjava podatak da i dalje ima mnogo pacijenata na respiratorima, kao i stopa smrtnosti od kovida 19", rekao je on i dodao da veruje da će se do kraja godine i broj zaraženih na repsiratorima i stopa smrtnosti smanjiti.

Kada je u pitanju doček Nove godine, o kojem bi Krizni štab trebalo da razgovara, Petrović ima jednostavan savet.

"Savetujem da se izbegavaju organizovane proslave Nove godine, one će biti okidač širenja pandemije, posebno u zatvorenim prostorima koji pogoduje širenju virusa. Ne isključujem mogućnost da će nekoliko dana posle novogodišnjih praznika broj zaraženih početi da raste, čime bismo ušli u novi talas pandemije", kazao je epidemiolog.

On očekuje da će se tako nastaviti i tokom januara - koji će biti kritičan mesec, jer nas posle dočeka Nove godine očekuju proslave Božića i Srpske nove godine.