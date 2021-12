SLOBODNO JEDITE MAST I SLANINU, A 2 VRSTE MESA IZBEGAVAJTE! Nutricionistkinja kaže - svi ih jedu a holesterol SKAČE!

Nutricionistkinja u Jutarnjem programu komentarisala svinjsku mast i slaninu, kao i dve vrste mesa koje nisu dobre ako imate povišen holesterol!

Izvor: RTS/YouTube/ScottRea

Nutricionistkinja Marija Rapajić govorila je u Jutarnjem programu o prednostima mesa i proizvoda od mangulice, dvema vrstama mesa koje bi trebalo izbaciti ako vas muči holesterol, kao i opasnosti pripremanja hrane na ulju.

Najpre je objasnila da je mangulica zdravija od drugih mesa, i objasnila zbog čega - "tajna" je u masnoćama koje nisu u samom mesu, kao i dobrom holesterolu koji će očistiti krvne sudove.

"Kao i kod obične prasetine, i kod mangulice je masno tkivo na stomaku. Unutra je krtina, a samo je okolo masnoća. Meso nema mast protkanu kroz mišiće, što je važno jer time ne utiče na povišen holesterol", objasnila je nutricionistkinja.

"Kod mangulice je meso još bolje pozicionirano, ono sadrži HDL holesterol i on nam, zapravo, spušta onaj loši, LDL holesterol. Sprečava da se štetan holesterol lepi za krvne sudove. Sadrži i masne kiseline, zaštitni faktor za respiratorne probleme. Naše bake su ranije koristile svinjsku mast kada imamo upalu pluća, a i sada sa koronom treba unositi i svinjsku mast i slaninicu, ali od mangulice jer je mnogo zdravija od obične svinje", rekla je ona.

Dve vrste mesa bi trebalo da izbacite ako imate povišen holesterol, i nisu one na koje biste prvo pomislili!

Izvor: YouTube/Gustomundo

"Preporučujem ako imate povišen holesterol, da izbacite najpre teletinu i jagnjetinu. Kod tih životinja masnoća se gomila u samim mišićima. Mi smo narod koji brzo živi i navikao je na prerađenu hranu i konzervisane proizvode, ali svima koji žele da se hrane zdravo preporučujem meso mangulice", rekla je ona.

Koliko je ono dostupno, u zavisnosti od toga gde živimo? I gde ćemo naći "pravo"?

"U marketima ima, u Beogradu, imaju i čvarci i mast, kao i meso. A što se tiče domaće proizvodnje, u Vojvodini je najzastupljenija. Ako idete u Vojvodinu, kupićete pravu mangulicu koja se gaji na pravi način", rekla je Rapajićeva.

Podvukla je i da je zdravije hranu spremati na masti, nego na ulju i objasnila zašto - pri korišćenju ulja, nastaju nezdrave supstance!

Izvor: YouTube/AdamRagusea

"Zdravije je pripremiti jelo na masti, nego na ulju. Ulje kada se prži, dobija promene na masnoćama, to su Majlardove reakcije i kancerogene su. A kada se na masti sprema, to je mnogo bolje jer prilikom otapanja masti dolazimo do tačke kada je najbolje spremiti hranu. A kod ulja, kada se zagreva, ne znamo kada treba ubaciti tu hranu. Posebno što sadrži i trans masti, loše masnoće koje se lepe za krvne sudove. Tada nastaju trigliceridi, nemamo onda dovoljan protok krvi i kiseonika do mozga i srca. Nastaju razni problemi, najpre ateroskleroza, ali potom i komplikacije kao što su infarkt i moždani udar", rekla je ona.