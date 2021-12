GOJITE SE BUKVALNO OD SVEGA, KOSA VAM OPADA... 3 simptoma ukazuju da vašem telu fali "običan" sastojak, a evo gde ga ima

Verovatno niste znali da nedostatak selena utiče na mozak, kosu, ali i gojenje. Saznajte i kako da nadomestite ovaj važan mineral.

Izvor: PRASAN MAKSAEN/Shutterstock.com

Kako starimo, zdrava ishrana nam postaje sve važnija. Hranljivi sastojci koje dobijamo iz hrane pomažu da sprečimo bolesti i organima da funkcionišu kako treba uprkos starenju. Jedan od njih je selen!

Ako se borite sa umorom, "moždanom maglom" (izostanak bistrine u mozgu, zaboravnost, rasejanost, smanjen "kapacitet" mozga), gubitkom kose i gojenjem koje nikako ne uspevate da zaustavite šta god da radite - postoji šansa da imate nedostatak selena.

Selen je je ključni igrač kada je u pitanju starenje, jer najviše utiče na štitnu žlezdu. Štitna žlezda sadrži više ovog minerala od svih drugih organa u telu. On pomaže proizvodnju hormona štitne žlezde i štiti organ od štetnog oksidativnog stresa. Pokazalo se da selen koristi onima koji pate od ttiroidnih stanja.

Neke strudije su pokazale da suplementacija selena tokom tri meseca poboljšava zdravlje štitne žlezde, raspoloženje i opšte blagostanje kod pacijenata sa Hašimotovom bolešću. A pošto podstiče rad ove žlezde, ima pozitivan uticaj i na metabolizam!

Selen se takođe pokazao kao efikasan "lek" kod niza bolesti. On je snažan antioksidans, neutrališe toksične slobodne radikale u telu i smanjuje oksidativni stres koji može da uzrokuje bolest. Njegovi antioksidativni kvaliteti pomažu u zaštiti zdravih ćelija od oštećenja i sprečavaju bolesti poput bolesti srca, Alchajmera, i pomoće je u prevenciji kancera. I ne samo to! Pošto je ovaj mineral tako moćan antioksidans, on takođe štiti kožu od oksidativnog oštećenja uzrokovanog starenjem, sprečavajući vidljive znake starenja poput finih linija i bora.

Međutim, važno je da budete oprezni sa suplementacijom selena - preteran unos nikako nije dobar, zapravo može biti i toksičan!

Kako da znate da imate nedostatak selena

Postoji nekoliko simptoma koji ukazuju na nedostatak ovog minerala u telu, a to su:

neplodnost kod muškaraca i žena,

poremećena funkcija štitne žlezde,

slabost mišića,

umor,

"moždana magla",

gubitak kose,

oslabljen imuni sistem.

Kako da unesete više selena u ishranu

veoma je lako dodati ovaj mineral ishrani. Možete dobiti 137 procenata preporučene dnevne vrednosti ako pojedete samo jedan brazilski orah! Ostale namirnice sa visokim sadržajem selena uključuju iverak, ostrige, žutoperasru tunu, sardine, šitake pečurke, piletinu, jaja i semenke suncokreta. Mediteranska ishran aposebno je korisna kad je reč o nedostatku ovog minerala, jer se bazira na velikom broju namirnica koje su bogate selenom. Naravno, uvek ga možete unositi kroz suplemente, ali svakako se prethodno konslutujte sa lekarom.