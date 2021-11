ODSEKAO 2 PRSTA DA BI LIČIO NA VANZEMALJCA: Isečeni su i nos i uši, a ni to nije sve - otkrio je i zašto to radi! (FOTO)

Čovek je odsekao deo šake kako bi ispunio svoj san – da izgleda kao "crni vanzemaljac"!

Entoni Lofredo (33) svojim izgledom privlači pažnju gde god se nađe. Nije ni čudo, jer izgleda zaista nesvakidašnje – on je od glave do pete prekriven tetovažama i pirsinzima, jezik mu je razdvojen, nos i uši odsečeni, a on kaže da je tek na 34 odsto ispunjenja svoje transformacije.