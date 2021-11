DOKTOR OBJAVIO MALO POZNAT PODATAK O PENISU I ZGADIO SVE: Muškarci šokirani – "bolje da to nisam znao" (VIDEO)

Doktor otkrio da je moguće ispuštati gasove, pa čak i vršiti veliku nuždu kroz penis, ljudi zgroženi!

Iako su danas informacije svuda dostupne i čini nam se da sve znamo, neke informacije nas ipak iznenade.

Dr Karan Radžan, koji je poznat po objavljivanju popularnih videa na TikToku, gde objašnjava različite stvari o zdravlju, izneo je podatak po muškom polnom organu koji je zapanjio mnoge.

Naime, on je odgovorio na pitanje jednog korisnika TikToka, koga je zanimalo da li muškarci mogu da ispuste "goluba" kroz penis. Doktor je odgovorio potvrdno, ali i dodao da to znači da nešto nije u redu!

"Ljudi mogu da ispuštaju gasove, kao i da izbacuju fekalije kroz penis. Ova žuta pasta su zapravo prdež i fekalije koje iz debelog creva stižu do bešike. To se dešava ukoliko postoji abnormalna veza između creva i bešike. Srećom, to je retkost, ali može da se javi usled zapaljenskih bolesti creva, kancera ili radioterapije", rekao je doktor, dodajući da to loše utiče i fiziološki i mentalno na muškarca.

"Psihološki je užasno da vršiš veliku nuždu iz istog mesta odakle mokriš, a i fiziološki jer to povećava rizik od infekcije urinarnog trakta".

Doktor o penisu Izvor: tiktok/@dr.karanr

Ovaj video je pregledan više od 330.000 puta, a ljudi su uglavnom šokirani i nisu znali da je ovako nešto moguće.

"Sledeći put stavi upozorenje, nisam bio spreman za ovo", "Dobrodošli u još jednu epizodu ’Stvari koje bih voleo da nikad nisam znao’", "Mislio sam da mogu da podnesem sve što čujem i vidim, ali pogrešio sam", pisali su mu pratioci.