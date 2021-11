ZBOG OGROMNOG PENISA ZAMALO ZAVRŠIO U ZATVORU: Na aerodromu mislili da ima EKSPLOZIV u gaćama! (FOTO)

Džon Falkon, čovjek sa najvećim penisom na svijetu, otkrio neprijatnu situaciju u kojoj se našao zbog polnog organa!

Izvor: Profimedia

Dok bi brojni muškarci sve dali da su na mjestu Džone Falkona, muškarca čiji je penis u erekciji dug čak 34,3 centimetra, on kaže da je zbog polnog organa bio u raznim neprijatnim situacijama.

Čovjek koji već dvije decenije nezvanično nosi titulu najobdarenijeg na svijetu, kaže da ga je na aerodromu jednom zaustavilo obezbjeđenje, misleći da u nogavici ima neko oružje.

To se desilo 2012. godine u San Francisku, a Džona kaže da je "namjestio penis prema dolje u pantalonama", te da mu je "visio do pola butina".

Izvor: Profimedia

"Te nove mašine koje pokazuju sve podstakle su ih da me pitaju šta imam u pantalonama. Objasnio sam da je to jednostavno moj penis. Privatno su me provjerili tako što su mi stavili prah na ruke što mislim da otkriva da li sam bio u dodiru sa eksplozivom. Tada su mi rekli da je sve u redu i da sam slobodan", ispričao je.

Izvor: Profimedia

"To je nešto što mi se ponekad događa. To je za mene životna činjenica", dodao je.