ZBOG OVE GREŠKE SE GOJITE NA AUTOFAGIJI! Nutricionistkinja dala 3 najvažnija saveta za mršavljenje na ovoj dijeti!

Kako se pravilno jede na autofagiji, tako da mršavimo a imamo dovoljno energije? Nutricionistkinja je upozorila na grešku i dala tri najvažnija saveta!

Nutricionistkinja i dijetetičarka Mendi Enrajt stručnjak je za autofagiju i kaže da mnogi koji upražnjavaju ovaj režim ishrane prave grešku. Autofagija može da ima blagotvorno dejstvo na organizam, posebno na kilažu, ali ako napravite čestu grešku dobićete kontraefekat - samo ćete se ugojiti, objasnila je i zašto!

"Autofagija zahteva trud i odricanje, ali znam da mnogi moji klijenti na taj režim reaguju pogrešno. Nećete najbolje iskoristiti sva dejstva ako ne jedete tokom izuzetno dugih perioda u danu, a onda pojedete samo jedan ili dva obroka", rekla je ona.

"Nikako ne pomaže vašem cilju u održavanju zdrave telesne težine, ako dnevno jedete jedan ili dva džinovska obroka. Posebno ako ih jedete popodne ili uveče", rekla je Mendi.

"Baš često vidim da ljudi jedini obrok pojedu uveče, i da on sadrži preteranu količinu hrane. To je pogubno po energiju i metabolizam, ali je takođe i ubrzani put do katastrofalnog sna", rekla je nutricionistkinja.

Ona je dala i tri saveta kako pravilno jesti na autofagiji da bi imala dejstvo kakvo želimo: