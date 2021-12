REPERTOAR GRADSKOG POZORIŠTA ZA DECEMBAR

Decembar u Gradskom pozorištu obilježiće dvije premijere i gostovanje

Festival RUTA Grupa Triglav nastavlja svoju misiju saradnje pozorišta u regionu, od 30.11 do 6.12. u Beogradu, gdje će

domaćin biti Beogradsko dramsko pozorište. Predstavom ,,Konji ubijaju, zar ne?’’, Gradsko pozorište će zatvoriti

festival.



"Ideja koja stoji iza regionalne unije je otvaranje vrata za saradnju između pozorišta u regionu, kako bi se podstakla interakcija, kako između profesionalaca iz pozorišne struke, tako i sa publikom kojoj se pruža prilika za upoznavanje sa recentnom pozorišnom produkcijom iz susjednih zemalja. RUTA Grupa Triglav zamišljena je kao niz festivala koji bi se u razmacima od nekoliko mjeseci održavali u gradovima domaćinima iz kojih dolaze potpisnici projekta", saopšteno je iz Gradskog pozorišta.



Predstava ,,Zelena čoja Montenegra’’, u režiji Nikite Milivojevića, rađena u koprodukciji sa JU ,,Grad Teatar’’ i Beogradskim dramskim pozorištem biće izvedena 10. decembra, dok je reprizno izvođenje zakazano za dan kasnije. Dan Gradskog pozorišta, 27. decembra, pored tradicionalne dodjele nagrade Vasilije Ivanović Šćućkin i dodjele godišnjih nagrada, će obilježiti i premijera predstave ,,Ukroćena goropad’’, koju je po tekstu Vilijema Šekspira režirao Dejan Projkovski.



Premijere predstava Gradskog pozorišta Podgorica će se održati u sklopu 29. manifestacije Decembarske umjetničke

scene – DEUS, koji se ove godine održava od 1. do 30. Decembra.



Karte su dostupne na biletarnici KIC-a ,,Budo Tomović’’, radnim danima od 9h do 20h i vikendom od 10h i 13h i od 17h

do 20h, kao i putem mobilne aplikacije Gradskog pozorišta Podgorica.



Ulaz na predstave je moguć uz posjedovanje Nacionalne digitalne COVID potvrde.