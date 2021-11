Odnos Veljka Belivuka i njegove desne ruke, Marka Miljkovića, par mjeseci prije njihovog hapšenja nije bio nimalo kumovski, kako je to bilo predstavljano javnosti, piše Kurir.

Miljković je, kako se navodi, za svog šefa planirao likvidaciju, što bi njega dovelo na čelo klana, navodi Kurir.

Poznato je da je Belivuku i Miljkoviću bilo dosta naređenja koja su im stizala iz samog vrha "kavačkog klana" za koji su, navodno, obavljali poslave, te su zajedno planirali da se riješe vođe ovog klana, Radoja Zvicera, ali to nikada nisu uspjeli da izvedu. Nakon zajedničke mržnje prema Zviceru okrenuli su se i jedan protiv drugog.

Miljković je pripremao teren da preuzme šefovsku poziciju u klanu, najviše nezadovoljan količinom novca koju dobija prilikom raspodjele plijena s Belivukom. Oko sebe je okupio nekoliko najbitnijih saradnika na koje je Belivuk mogao da se kladi, uvjeren u njihovu lojalnost i tako osmislio "pakleni plan" koji je sabotiran hapšenjem čitavog klana, piše 24.sedam.

Iako ovi navodi nisu zvanično potvrđeni, Miljković ima istoriju kad je u pitanju svađa sa kumovima i najboljim drugovima, ali ne bilo kakva, već upravo ona koja se završava likvidacijom.

Miljković je, kako se osnovano sumnja, ubio dva svoja kuma - karatistu Vlastimira Miloševića i Mirka Kojića Koju.

Milošević je brutalno ubijen na tramvajskim šinama u širem centru Beograda. Istraga ovog ubistva vodila je pravo ka Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, ali je Belivuk dobio samo kućni pritvor dok je Miljković oslobođen optužbi, navodi Kurir.

Prema najnovijim saznanjima koja su se pojavila posle hapšenja bivše državne sekretarke Srbije Dijane Hrkalović, ona je pomogla u prikrivanju dokaza za ubistvo Miloševića i tako su kazne izbjegli žrtvin kum Marko Miljković, ali i Veljko Belivuk.

Zanimljivo je da podaci iz istrage pokazuju da Miljković stoji i iza nestanka, i po svemu sudeći likvidacije, Mirka Kojića Koje, kome je, takođe kum. Sumnje da je on iza obije likvidacije pojačane su kada je u javnost ispivalo da je Miljković izjavio: "Pazi, kakav sam ja kralj. Ubio sam dva kuma"!

Kojić je, prema operativnim informacijama, prva žrtva kriminalne grupe koju predvode Belivuk i Miljković, posle Miloševića, naglašava Kurir.

Darko Elez, jedan od najozloglašenijih kriminalaca iz regiona, ali i blizak saradnik bivše državne sekretarke Srbije Dijane Hrkalović, nije uspio da održi prijateljstva, a za ubistvo svog kuma Đorđa Ždrala nudio je cifru od 150.000 eura.

On je i optužen da je početkom 2006. podstrekao Andriju Gavrilovića da nađe osobe koje će ubiti Ždrala, za šta je bio spreman da plati 150.000 eura, ali ove tvrdnje na sudu nisu dokazane, te je 2015. godine oslobođen ovih optužbi.

Naime, na teret mu se stavljalo da je naredio ubistvo Ždrala u Istočnom Sarajevu, ispred kafića „Sport“. Ždrale je tada uzvratio hicima i ranio Strahinju Rašetu, koji je prema optužnici dobio zadatak da ga likvidira. Zbog nedostatka dokaza oslobođen je i Nebojša Joksović Joksa, svjedok saradnik u postupku protiv Darka Šarića.

Ipak, Elezov jedan od najboljih prijatelja, ali i najbližih saradnika, Anđelko Veljančić, progovorio je o svim akcijama nakon što je prihvatio status svjedoka-saradnika u slučaju koji se vodi protiv Eleza, ističe Kurir.

Veljančić je u svojim svjedočenjima objasnio da su Žrdala pokašali da ubiju 15 puta i potvrdio je da su Elez i njegov kum Đorđe Ždrale postali krvni neprijatelji zbog misice Slobodanke Tošić.

On je u svojim svjedočenjima opisao i ubistvo Borisa Govedarice koji je likvidiran jer Veljančić i Elez "nisu vidjeli gdje pucaju". Ovim svjedočenjima Veljančića završeno je još jedno Elezove prijateljstvo.

Glavni egzekutori "zemunskog klana", Sretko Kalinić i Miloš Simović uspjeli su zajedno da pobjegnu iz države i izbjegnu policijsku akciju "Sablja" u kojoj su pali skoro svi članovi klana.

Naime, Kalinić i Simović su bili bliski saradnici u vrijeme "zemunskog klana", sve do ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, a onda on je zajedničko bjekstvo još više zbližilo. Ipak, do raspada ovog prijateljtva je došlo kada je Miloš Simović hicima iz pištolja ranio Kalinića u Zagrebu.

On se tereti za pokušaj njegovog ubistva, što je i priznao, ali je rekao da se na taj potez odlučio jer je mislio da će Kalinić njega napasti i da se tako branio.

Ipak, navodi hrvatskih istražnih organa ukazuju na zločin iz ljubomore, jer je Kalinić bio u tajnoj vezi sa Simovićevom ženom.

Oni koji su jednom stupili u klan predvođen Dušanom Spasojevićem, prema riječima onih koji su su doživeli to iskustvo, nisu imali više šanse da izađu. Spasojevićev kum, Mile Luković, takođe je poželio da izađe iz cijele priče.

Lukovićev komšija iz rodnog sela ispričao je da se Kum nakon smrti oca vratio u svoje selo, a da bi se povukao iz čitave priče koju je stvarao "zemunski klan". Smatrao je da to ne vodi ničemu, ali nije uspio da ostane u zatišju. Prema riječima komšije za samo mjesec dana po njega su dolazili dva puta, a samo je toliko puta i uspio da se odupre, već treći put je morao da se vrati sa njima.

Lukovićev brat od ujaka je naveo da ga je majka molila da ostane, ali da je on rekao da mora da krene jer se brine za njih, za svoju porodicu. Smatra se da se tako pobratimska veza Lukovića i Spasojevića raspadala, a jačao odnos između Milorada Ulemeka Legije i Duće.

Legija oženio kumovu udovicu

Kum Milorada Ulemeka Legije bio je Nebojša Đorđević Šuca, dugogodišnji vođa Zvezdinih "delija" i znameniti član SDG Željka Ražnatovica Arkana, koji je izrešetan u "sačekuši" 1996. godine. Legija je kasnije oženio Šucinu udovicu Aleksandru Ivanović sa kojom je i danas u braku i koja ga nije napustila ni tokom svih godina provedenih iza rešetaka, zaključuje Kurir.

Arkanov kum: Komandant maltetirao Cecu

Kum i saborac mu je bio Goran Gerovac, nedašnji načelnik logistike Srpskog husarskog puka. On nije učestvovao u svatovima pjevačice Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana, zbog čega su se, kako je Gerovac naveo, i udaljili.

On je kasnije medijima ispričao da je Arkan maltretirao i šamarao pjevačicu, ali i kako je naredio brici u Erdutu da je ošiša, što je ovaj i učinio. - Znalo je ponekad da mu prekipi, pa da tu pukne šamarčina, i te kakva, i ispred štaba, poslastičarnice... Ponekad se sjetio ko je - ispričao je Gerovac jednom prilikom.