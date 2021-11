Dejan Jović (48), višestruko nagrađivani srpski policijski inspektor, zaklan je u julu prošle godine u bolničkoj postelji, piše Kurir.

Egzekutor je, kako se sumnja, bio lično Marko Miljković zvani Mare ili Mesar, desna ruka Veljka Belivuka!, prenosi Srpski telegraf.

Jović je, inače, o čemu se već pisalo, bio na meti bivše državne sekretarke MUP Srbije Dijane Hrkalović jer je istraživao ubistvo na šinama i druge zločine klana Velje Nevolje, navodi Srpski telegraf.

Da čovjek koji je bio riješen da rasvijetli ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića i na robiju otjera obojicu vođa krvavog klana nije umro od korone na Infektivnoj klinici u Beogradu, kako je zvanično saopšteno potvrdio je i Dejanov otac Vukosav. On kaže da nije iznenađen saznanjima do kojih se došlo posle hapšenja Belivukovog klana.

- Još na Dejanovoj sahrani mi je prišao jedan čovjek i rekao: "Ja sam policajac, prijatelj vašeg sina, i hoću da znate, Dejan je zaklan i umro je u teškim mukama".

Nažalost, vjerujem da je bilo tako jer mi je gotovo 30 ljudi potvrdilo da je ubijen. Kada sam to pričao jednom njegovom kolegi, ovaj me je šokirao, rekavši: "Pa šta si mislio. On je morao da bude smaknut" - priča ojađeni otac.

Izvori iz istrage su rekli i da je odmah posle zločina jedna medicinska sestra koja je radila na tom odjeljenju napustila posao i otišla u Austriju. Navodno, ona je voljna da otkrije šta se desilo kobnog dana kada je Miljković na volšeban način ušao na kliniku i ubio Jovića, ali traži garancije za svoju bezbjednost, razumljivo jer je i dalje prestravljena. Takođe, spekuliše se i da je jedan doktor iz istih razloga napustio posao, što policija provjerava.

- Dejan je ispred sobe imao obezbjeđenje, što je neuobičajeno, osim ako nisu željeli da ga drže na oku do likvidacije. To obezbjeđenje je povučeno dva-tri dana pred smrt. Takođe, rečeno mi je da su u isto vrijeme s odjeljenja sklonjene i dvije medicinske sestre koje su bile uz njega sve vrijeme. Dejan je umro u mukama, ubijen je, a one su, vjerovatno, sklonjene da ne bi vidjele likvidaciju i kasnije progovorile o tome - izričit je otac Vukosav.

On dodaje da je od te dvije sestre jedna iz Brusa, mjesta u kom živi porodica Jović.

- Pošto je moj sin ubijen, vidio sam njenog oca, koji je sveštenik, i on mi je rekao da ćerka ima nekih problema u vezi sa poslom. Ništa mi drugo nije rekao niti znam gdje je sada pošto je dugo nisam vidio u našem gradu - kaže Vukosav.

Podsjetimo, nesrećni otac je nedavno od nadležnih tražio da još jednom ispitaju sve okolnosti Dejanove smrti.

- Bio sam u Upravi kriminalističke policije, gdje su mi obećali da će sve rasvijetliti. Ne znam ni da li je moj sin uopšte bio zaražen jer koronu nije imao niko u našoj kući niti iko od ljudi s kojima se sretao - kaže za Srpski telegraf Vukosav.

Stradanje nagrađivanog policajca počelo je tokom istrage ubistva Miloševića na šinama 30. januara 2017. Jović je dokazao da su likvidatori Nevolja i Mare, ali je brutalnim metodama i lažnim optužbama sklonjen sa slučaja. Sve je okončano njegovom smrću i oslobađanjem obojice osumnjičenih jer su volšebno kontamirani DNK tragovi s mjesta zločina.

Baš zbog zataškavanja ovog ubistva iza rešetaka je završila Dijana Hrkalović, Veljina i Markova šefica.

Zašto nije bilo obdukcije

Policija istražuje i tvrdnje da Dejan Jović uopšte nije imao koronu. Kako kaže izvor Srpskog telegrafa, vrlo je vjerovatno da je namjerno označen kao KOVID pacijent jer se kod preminulih koji su bili zaraženi ne rade obdukcije, prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije.

- To je bilo idealno jer, ako nema obdukcije, moguće je prikriti da je posrijedi zločin, a ne prirodna smrt - objašnjava sagovornik srpskog Telegrafa.

Nagrađivan, ranjavan, dobio orden

Pokojni pukovnik Jović imao je impresivnu policijsku karijeru. Kao prvi čovjek odjeljenja za krvne delikte, dobijao je samo najbolje ocjene, a šest puta je dobijao nagradu ministra.

Za zasluge u odbrani otadžbine 1999. dobio je Orden borca, a 2003. proglašen je za najboljeg policajca u Srbiji. Dvaput je ranjavan tokom akcija.

Stradanje Dejana Jovića

- počeli da ga prisluškuju u junu 2018.

- uhapšen u decembru 2018. pod lažnim optužbama

- mjesec dana proveo u pritvoru

- oslobođen u martu 2020.

- ubijen u julu 2020.

Jović bio na tragu ubicama kuma Luke Bojovića i advokata Ognjanovića

Ono što je takođe indikativno jeste da je Hrkalovićeva nalog za prisluškivanje Jovića dala u junu 2018, mjesec dana posle ubistva Dragoslava Galeta Miloradovića, kuma Luke Bojovića. Nezvanično, Dejan je bio na tragu nalogodavcima ove likvidacije. Srpski telegraf je već pisao da je Gale bio na meti Dijaninog mafijaško-policijskog klana zbog prijateljstva s jednim od vođa "škaljaraca", a presuda mu je potpisana kada mu je Lukin advokat Miša Ognjanović ispričao da je vidio golišave slike državne sekretarke koje je slala mafiji i sebi bliskom ministru.

- Ona je čak šutirala i čaure na mjestu ubistva Miloradovića, navodno bijesna zbog zločina, a, u stvari, prikrivala je tragove - dodaje Vukosav.

Čim je istekla mjera tajnog nadzora, Jović je u decembru 2018. uhapšen pod optužbom da je zloupotrebio službeni položaj. Posle montiranog procesa i torture, oslobođen je u martu 2020, posle godinu dana suđenja. Očigledno strahujući da bi mogao da izađe u javnost s pravom istinom o zločinima Dijane i njenih pajtaša, rešili su da mu zauvjek zapuše usta - kaže izvor Srpskog telegrafa iz istrage.

Otac upire prstom u srpskog ministra Stefanovića

Vukosav svjedoči da je Dejanu najteže palo ponašanje kolega.

- Rekao mi je: "Sve sam mogao da prihvatim i lažnu prijavu i praćenje, ali kako su me maltretirali oni policajci kad su me hapsili, to ne mogu da im oprostim." Fizički su ga mrcvarili, mučki udarali, zavrtali mu ruke... To su radili policajci koje je Belivuk poslao. I onda Stefanović kaže da ništa nije znao, pokušava samog sebe da abolira. Ali moram da mu poručim, ostali su tragovi, ostale su njegove izjave u medijima koje je davao o Dejanu - kaže Vukosav.

Dodaje da je njegov sin potpuno zaćutao kad je počela hajka, a u jednom trenutku je rekao da ih možda prisluškuju i prate.