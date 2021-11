Njegove priče su zanimljive, ali 90 odsto od toga što on priča je laž. Srećom da ga niko ne shvata za ozbiljno, kaže bivši šef UKP

Izvor: privatna arhiva

Mile Novaković, bivši načelnik Uprave kriminalisticke policije (UKP) i jedinice Poskok, otkrio je u razgovoru za Kurir da su pripadnici zemunskog klana, koji je vodio Dušan Spasojević Šiptar, svojevremeno molili predsjednika SRS da ne ide dobrovoljno u Hag.

Novaković kaže da bi Šešelj zemuncima, da je ostao u Srbiji, puno značio u sudskom postupku protiv njih.

- Šešelj je ljudima iz zemunskog klana davao vjetar u leđa. Još u vrijeme dok su radikali bili na vlasti u Zemunu, omogućeno im je da grade u Šilerovoj bez ijednog papira. Onda im je on pred odlaska u Hag ostavio navodno neki amanet da riješe s Đinđićem. "Zemunci" su Šešelja i finansijski pomagali. Molili su ga i da ostane, da ne ide u Hag... Mnogo bi im bilo značajno u ovom postupku da je Šešelj bio tu sa svojim pričama... - naveo je Novaković i dodao:

- Njegove priče su zanimljive, ali 90 odsto od toga što on priča je laž. Srećom da ga niko ne shvata za ozbiljno. No, on i dalje ne odustaje. Pričao je i kako je išao u zatvor u posjetu Jovanoviću i Legiji. Ne znam samo po kom osnovu je išao.