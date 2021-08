Milorad Tomić, nekadašnji tjelohranitelj Vojislava Šešelja, otkrio je zašto je lider SRS zazirao od zemunskog klana i zbog čega ga Željko Ražnatović Arkan nije ubio.

Izvor: MN Press/ATA Images/Antonio Ahel/YouTube/Printscreen/ Dokumentarne Emisije Balkan

Nekadašnji tjelohranitelj Vojislava Šešelja Milorad Tomić ispričao je kako je lider SRS imao sreće u odnosu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i to samo zato što je bio političar.

Na pitanje da li je tačno da je Šešelj igrao šah za članovima zemunskog klana, Tomić kaže:

"Ne znam, Šešelj sada priča i što je istina i što nije. On je pričao da je igrao sa Čumetom šah ali ja to nisam vidio. E sad da se viđao sa Zemuncima, to jeste. Jednom su ga praktično uvukli u auto i odvezli negdje."

On kaže da je Šešelj najvjerovatnije zazirao od Zemunaca.

"Mislim da je malo zazirao od njih zato što su tada bile druge prilike. Ubijen je Boško Perošević, ubijeni su Kundak i Bulatović… Tako da mislim da je Šešelj zazirao od njih jer je mislio da može da mu se slično desi", kaže Tomić za Balkan info.

Ističe kako je Šešelj imao imao sreće sa Arkanom.

"Imao je sreće. Arkan bi ga očistio samo da nije bio političar. Da ga je očistio to bi bilo političko ubistvo, a to bi se teško ispeglalo. A kad su već počela politička ubistva da se dešavaju, šta nekoga briga za tamo nekog Šešelja. Zato mislim da je zazirao od zemunskog klana, nije mu bilo svejedno", ispričao je Tomić.

Podsjetimo, Savezni ministar odbrane Srbije Pavle Bulatović ubijen je u večernjim satima 7. februara 2000. godine u restoranu „Rad“ na stadionu na Banjici dok je sjedio s Vukom Obradovićem, direktorom Ju garant banke, i Mirkom Kneževićem, upravnikom restorana.

Ubica je preko fudbalskog terena prišao zadnjoj strani restorana i kroz prozor ispalio nekoliko rafala iz automatskog oružja. Ministar je usmrćen na mjestu, dok je Knežević lakše ranjen. Ubica je uspio da neprimjećen pobjegne s mjesta zločina. Bulatović nije želio da ima obezbjeđenje. Vjerovao je da mu nikakva opasnost ne prijeti jer je svoj posao obavljao po savjesti, odgovorno i po propisima.

Takođe, nekadašnji visoki funkcioner JUL i direktor "Beopetrola” Zoran Todorović zvani Kundak likvidiran je 24. oktobra 1997, kada je i dalje nepoznati ubica u njega ispalio dva rafala, kako se pretpostavlja, iz oružja tipa "hekler”. Njegovoj sahrani je prisustvovao cio tadašnji državni vrh predvođen Slobodanom Miloševićem, dok se Miloševićeva supruga Mira Marković, koja je tada bila u Indiji, pismom oprostila od Kundaka, dok je cijeli Beograd brujao o tome da je generalni sekretar JUL-a izgubio glavu zbog navodne ljubavne afere sa prvom damom Jugoslavije.