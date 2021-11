Goran Džonić koji je osumnjičen da je brutalno ubio svoje rođake, Gorana, Gordanu i Lidiju Đokić iz Aleksinca, saslušan je večeras u Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

Izvor: Kurir/marko smiljanić/Facebook/Privatna arhiva

Goran se ponovo izjašnjavao o svim ranijim navodima i iznIo je neke nove momente, poput tog da nije pucano iz njegovog pištolja, rekao je Filip Domazet, advokat braće Džonić.

On je istakao da je Džonić ostao pri iskazu da su braća Jojke izvršila zločin, kako je i ranije ispričao, ali sada tvrdi da iz njegovog pištolja nije pucano.

Andrija i Mladen Magdelinić, koji zastupaju porodici A.M. i K.M, poznatiju kao braća Jojke, rekli su nako saslušanja da je Džonić iznIo veliki broj novim detalja u svom iskazu koji se razliku od ranijih i da se na današnjem saslušanju, koje je trajalo četiri sata, ponašao čudno, a na momente i neracionalno - vikao je, plakao, a u pojedinim momentima i osmjehivao.

"Ne samo što je bio kontradiktoran, nego što je i u svakom trenutku kada ga tužilac i odbrana satjeraju u ćošak pitanjima, on počinjao ili da se dere ili plače, odnosno da se ponaša na jedan čudan način. Na sve načine pokušavao je da se izvuče iz klopke u koju sam upada. Očigledno je da je nemoguće ovakav zločin prikriti", rekao je Mladen

Magdelinić je dodao da Džonić i dalje tvrdi da on nije izvršio zločin.

"Ja sam imao priliku da pročitam njegov raniji iskaz i tvrdim da ima toliko nelogičnost i nejasnoća, kao i različitosti, da bi mi trebalo dosta vremena da to sve pobrojim. To zahtejva jednu duboku analizu, ali je činjenica da se njegovim iskazu ne može vjerovati, kako današnjem, tako ni prethodnom", rekao je on.

Na pitanje kako ocjenjuje što Džonić stalno mijenja iskaze, Mladen Magdelinić je rekao da je ovakav monstruozni zločin teško prikriti.

"On to pokušava ali to je nemoguće trudi se na raznorazne načine od nekih nelogičnih objašnjenja pa sve do promjene u ponašanju, od toga da mu treba odmor, voda, plače, ljuti se, viče... Dakle promjene ponašanja koje su samo posljedice nemogućnosti da da logične odgovore", rekao je Magdelinić.

Na pitanje da li je Džonić mijenjao svoju odbranu u odnosu na sinove, on je rekao da nije i da sinovi uopšte nisu bili tema na današnjem saslušanju. Upitan da li je Džonić pokazao empatiju iz sažaljenja prema porodici Đokić, on je rekao da se u par navrata tokom davanja iskaza, čak i nasmijao.

"To su dvije njegove reakcije na neka pitanja upravo vezana za smrt njegovih rođaka. U njegovoj odbrani ništa nije logično", rekao je advokat.

Podsjetimo, Goran Džonić priveden je nešto prije 16 sati na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Nišu. Džonić je priveden na novo saslušanje nakon što su saslušani svi važni svjedoci u ovom slučaju, kao i oni koji su potvrdili alibije Džonićevim sinovima Stefanu i Milanu, kao i braći M. K. i A. K. koje je na prvom saslušanju on označio kao izvršioce zločina.

U sklopu istrage monstruoznog ubistva Gorana Đokića (57), Gordane (56) i Lidije Đokić (26), pred Višim tužilaštvom u Nišu danas su iskaze dali i ribolovac koji je dan nakon ubistva pecao sa Džonićem, metalostrugar koji je prvi pravio dio za koji se ispostavilo da je prigušivač i mladić koji ga je 26.9. dovezao iz sela Tešice.

Rođak kome je Džonić poslije ubistva vratio dug od 8.000 evra, nije svjedočio. On je bio pozvan, ali se nije pojavio jer postoji mogućost da je u inostranstvu gdje i živi.