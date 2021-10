Osumnjičeni je pokazao "potpuno odsustvo empatije" kada je pričao o porodici.

Hapšenje i određivanje pritvora dvojci braće "Jojke", K.M. i A.M. iz Žitkovca otvorilo je nove detalje u istrazi sa ubistvom tročlane porodice Đokić iz Aleksinca, a prema saznanjima MUP Srbije, raspisana je potjernica i za trećim licem.

Osvrnuvši se na slučaj trostrukog ubistva Aleksinačke porodice Đokić, Gorana, Gordane i Lidije, srpski ministar Aleksandar Vulin je u TV emisiji razjasnio zašto je osumnjičeni Goran Džonić slikan u policijskoj uniformi:

"On je bio pripadnik sektora za vanredne situacije, vatrogasac, a vatrogasac nije policajac. To nije toliko bitno", pojasnio je Vulin i dodao:

"Nakon hapšenja prvo se branio ćutanjem, a sada je iznio svoju odbranu. Mi smo našli neoborive dokaze da je učestvovao u ubistvu, Pronađen je novac i još neki predmeti koji su bili upotrebljeni za ubistvo. On je ukazao na svoje saučesnike, i baš večeras je određen pritvor za dvojicu saučesnika. Raspisana je i interna potjernica za trećim licem. Imamo saznanja da je saučesnika bilo više."

"Od prvog dana je bilo jasno da je to neko ko je poznat. To je vrlo pažljivo, gotovo profesionalno pripremljena likvidacija. On je spremao alibije, pokušavao da opravda svoje kretanje i pokazao potpuno odsustvo empatije, kao da se ništa nije desilo. Kad je ispitivanje došlo do njega, on je plakao. A kad su ga pitali za članove porodice, da li bi neko mogao da izvrši ubistvo, rekao je 'Pa mogao bi'. Nikakve emocije nije pokazao", otkrio je Vulin.

