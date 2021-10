Predsjednik Srbije oglasio se povodom povećanja plata i penzija.

Izvor: b92/printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić progovorio je o povećanju plata i penzija tokom gostovanja u večerašnjom emisiji "Fokus specijal".

"To je za ljude najvažnija vijest, od stope rasta zavisi koliko ćemo imati povećane plate i penzije. To je rezultat svih nas i zato sam zadovoljan zbog stope rasta koju ćemo da imamo. Vjerujem da ćemo kada se sve kombinuje biti broj 1 u Evropi. To znači nekoliko bitnih vijesti za građane", rekao je predsjednik, pa dodao:

"Imamo zdravu ekonomiju i nižu stopu javnog duga, oko 58 odsto. Može da se desi da bude i niža od toga, to znali da nam je novac siguran, rastu devizne rezerve. Raste i građevinarstvo, rudarstvo. Trebalo je da uradimo mnogo više i povećamo proizvodne rezutate u energetici. Poljoprivredna godina nam nije bilo naklonjena. Vjerujem da ćemo biti najuspješnija zemlja u cijeloj Evropi."

On je otkrio da će biti povećan minimalac.

"Odlučili smo se za dalje smanjenje deficita i javnog duga, i da sebi ne pravimo prevelike obaveze bez obzira na to što dolaze izbori. Mi smo donijeli odluku da minimalna zarada bude povećana za 9,4 odsto, taj minimalac će iznositi 35.027 dinara, to je 115 odsto povećanja u odnosu na ranije", istakao je Vučić i dodao da od ponedjeljka kreće i isplata 30 eura na račune.

"Plate će rasti između 7 i 8 odsto u javnom sektoru, u odnosu na one sa minimalnom zaradom gdje će rasti 9, 4 odsto. 8 odsto će imati povećanje zdravstveni radnici, pripadnici vojske i radnici u socijalnom sferi. To povećanje slijedi od 1. januara", najavio je predsjednik i dodao da će penzije uvećati 5,5 odsto.

Prosječna plata u Srbiji bi trebalo onda da bude 610 eura.