Kamera je 27. septembra u Tešici snimila Gorana Džonića kako u dva sata ujutru vozi "pasat" Gorana Đokića, kroz Tešicu. Ista kamera ga je snimila kada se na skuteru vraćao u četiri sata ujutru, takođe 27. septembra.

Novi dokazi nagoveštavaju da je Goran Džonić i posle ubistva Đokića za koje je osumnjičen, odlazio na mesto gde ih je prethodno likvidirao, pa spalio i gde su tela pronađena, kako bi uklonio tragove ovog svirepog ubistva.

"Džonić je viđen kako vozi Đokićev automobil ka selu Tešica oko dva sata iza ponoći, a na nadzornim kamerama se vidi i njegov povratak na žutom skuteru oko četiri sata ujutro ka Moravcu. Nekoliko sati kasnije je viđen kako ide ka nasipu, a smatra se da je išao da proveri da li treba da ukloni još neke dokaze sa mesta zločina", rekao je izvor za "Novosti"

Izvor iz istrage navodi da je skuter odvezao na mesto gde je potom nađen zapaljen "pasat".

On je, navodi izvor, 25. septembra odvezao skuter u njive između Trnave i Tešice, da bi nakon toga pozvao jednog momka iz Tešice da ga odveze do Moravca. Taj momak ga je odvezao, ali postoji mogućnost da je kasnije to i prijavio policiji, što je istragu dovelo do Džonića.

"Momak nije zadržan u policiji jer je utvrđeno da on nije znao za Džonićeve namere", tvrdi izvor za "Kurir".

Pretpostavlja se da se Džonić vratio naknadno kako bi spalio tela porodice Đokić, kao i automobil, jer je takođe snimljen kako te noći ide do benzinske pumpe gde je tražio da mu se napune kante s gorivom.

Da podsetimo, Goran Džonić sumnjiči se da je ubio svoje rođake, tročlanu porodicu Đokić iz Aleksinca. On je na saslušanju, prema nezvaničnim informacijama, tvrdio da su ga drugi naterali da tipuje rođaka, ali da nije bio on taj koji je pucao.